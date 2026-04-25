Una obra de Frida Kahlo llega por primera vez a Jalisco en nueva exposición

GUADALAJARA, Jal.– Un mosaico de identidades y cosmovisiones a partir del paisaje, las costumbres y elementos del mundo fantástico se presentan en la exposición Travesías por México: territorios y raíces, que abrirá al público el próximo martes en el Museo Cabañas, en Guadalajara, con obra de Frida Kahlo, Alice Rahon, Joy Laville, Rina Lazo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Miguel Covarrubias, entre otros.

La muestra, que permanecerá expuesta hasta el 19 de julio, contiene dos elementos inéditos: ésta será la primera ocasión que se exhibe una obra de Frida Kahlo en Jalisco y también será la primera vez que la colección pictórica del Banco Nacional de México sale de la Ciudad de México en la última década.

“Hace más de 10 años que parte de la Colección Pictórica del Banco Nacional de México no salía de nuestros recintos”, reconoció ayer Natalia Pollack, directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, durante un recorrido previo por la muestra.

“Es un honor poder exhibir estas obras icónicas de nuestra colección, además de Los frutos de la Tierra, de Frida Kahlo, que es una obra que el Banco de México repatrió en los años 70: la compró y la trajo de vuelta a México para exhibirla públicamente en nuestros espacios”.

Sin título, obra de 1942 del pintor michoacano Alfredo Zalce. Foto: Juan Carlos Talavera

Durante el recorrido, Carlos Segoviano, curador invitado, detalló que esta exposición se integra por 55 piezas de 43 creadores, dividida en tres ejes temáticos: Territorio mítico y telúrico, Nostalgia rural y estridencias urbanas y Entre las brumas fantásticas y el desierto fantasmal.

Destaca la exhibición de piezas como Campesina con niño en brazos, de Rufino Tamayo; Paisaje tropical, de Manuel Rodríguez Lozano; Puerta de la mala pelea, 1518, de Federico Cantú; Paricutín, de Dr. Atl, y Vendedora de frutas, de Alfredo Ramos Martínez.

“Esta muestra nos lleva por un recorrido a través de las diversas geografías, costumbres e identidades que dan cuenta de lo excepcional del pueblo mexicano, con algunas de las firmas más potentes de México, y también otras obras no tan conocidas que nos permiten acercarnos a los cambios estilísticos y a la consonancia que hicieron los artistas con las problemáticas sociales y políticas que definieron la modernidad en el siglo XX”, destacó Segoviano.

¿Cuál es la conexión entre estas piezas? “Intentamos encontrar algunos motivos temáticos relevantes para repensar a México tanto en su carácter extraordinario y festivo, y, al mismo tiempo, trazar una reflexión hacia dónde tiene que repensarse este país y sus problemáticas”.

Se exhibe la obra D-102 gris, del pintor austriaco Kurt Larish; obra realizada en 1984. Foto: Juan Carlos Talavera

¿Cuántos viajes presenta esta muestra? “Son varios viajes porque no sólo se trata de acercarnos a la pintura del paisaje a partir del altiplano central, con la figura del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, sino también viajar por Guanajuato, Veracruz y Michoacán, que se suman a la travesía de esta colección”.

Además, destacó que la exhibición es una de las apuestas de Jalisco, en el contexto del Mundial, esperando a visitantes de países como España, Uruguay y Corea del Sur.

“Con esta muestra podremos recibirlos con bastante dignidad y espero que los mexicanos se sientan orgullosa de nuestros artistas”, expuso.

¿Qué dimensiones tiene el acervo pictórico de la colección Banamex?“Consta de casi mil piezas que recorren cinco siglos, así que ésta es una pequeña representación”.

Por último, Natalia Pollack comentó que, en el futuro, la Colección Pictórica del Banco Nacional de México realizará más exposiciones itinerantes en todo el país.

“Estamos haciendo nuevas lecturas de la colección para que estén itinerando por diferentes estados para compartir con todos los públicos el acervo cultural que tiene el banco”, aseguró.

¿A qué se debe este cambio? “Es un cambio de una manera de ver, de compartir y difundir el acervo desde la Asamblea Directiva del Consejo del banco.

“Yo creo que es un cambio y una nueva visión. Como saben, yo vengo llegando a tomar la dirección de Patrimonio y Fomento Cultural; es un cambio en la manera de ver, de compartir y difundir el acervo”, puntualizó.