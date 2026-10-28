¿Una noche en la Italia de los años 50? Este espectáculo musical llega a CDMX

Para quienes sueñan con viajar a la Italia de los años 50, llega a la Ciudad de México Noche Italiana: Il Caffè degli Amanti, una propuesta musical que invita a revivir el encanto de los cafés de mediados del siglo XX, donde las conversaciones, las historias de amor y la música se convierten en protagonistas.

Presentada por Küken Produktionen y el Ensamble Vocal Studio Katzarava, esta experiencia busca resaltar la riqueza y expresividad de la tradición musical italiana en dos espacios culturales emblemáticos de la capital, con un espectáculo que acerca el canto lírico al público de una manera especial.

¿Qué es Noche Italiana: Il Caffè degli Amanti?

Noche Italiana: Il Caffè degli Amanti transporta al espectador a esos cafés de época donde una conversación puede dar paso a una historia de amor y una canción puede despertar toda clase de emociones.

A través de la música, el espectáculo crea una conexión entre las historias y los sentimientos, con una puesta en escena que busca que los asistentes no solo observen, sino que también se sientan parte de la experiencia.

La propuesta cuenta con un programa de 16 piezas musicales que celebran la tradición italiana y su capacidad para transmitir emociones a través de la voz.

Así, el canto lírico se presenta desde una perspectiva cercana y envolvente, en un formato escénico que combina tradición, expresividad y el encanto de una época que sigue inspirando historias.

¿Cuándo y dónde ver Noche Italiana: Il Caffè degli Amanti en CDMX?

Si te gustaría disfrutar de esta experiencia musical, habrá dos presentaciones en la Ciudad de México, programadas en el Teatro Varsovia y el Teatro del Pueblo.

Primera presentación: Teatro Varsovia

Fecha: miércoles 11 de noviembre de 2026.

Fecha: miércoles 11 de noviembre de 2026. Hora: 20:00 horas.

Segunda presentación: Teatro del Pueblo

Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.

Fecha: martes 17 de noviembre de 2026. Hora: 17:00 horas.

Con estas dos funciones, los asistentes tendrán la oportunidad de acercarse a la música italiana y disfrutar de una propuesta que combina canto, historias y una atmósfera inspirada en los cafés de mediados del siglo XX.

¿Cómo llegar al Teatro Varsovia y al Teatro del Pueblo en CDMX?

Si planeas asistir a alguna de las presentaciones de Noche Italiana: Il Caffè degli Amanti, aquí te compartimos las ubicaciones de ambos recintos para que puedas organizar tu visita.

Teatro Varsovia

Se encuentra en la calle Varsovia 9, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Si viajas en transporte público, una opción es utilizar la Línea 7 del Metrobús y bajar en la estación La Diana, desde donde puedes continuar hacia el recinto.

Teatro del Pueblo

Está ubicado en República de Venezuela 72, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, también en la alcaldía Cuauhtémoc. Se encuentra a 9 minutos de acuerdo con Google Maps de la estación del Metro Zócalo / Tenochtitlán de la Línea 2.

Con esta propuesta, la música italiana llega a dos espacios culturales de la CDMX para invitar al público a disfrutar de una experiencia donde el canto lírico, el romance y la nostalgia se encuentran en un mismo escenario.