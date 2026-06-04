¿No sabes qué hacer un lunes? Estos museos de la CDMX sí están abiertos

Si estás buscando qué hacer en la Ciudad de México un lunes, visitar un museo puede ser una excelente opción para acercarte al arte, la historia y la cultura. Aunque muchos recintos culturales permanecen cerrados ese día, existen algunas alternativas que sí reciben visitantes.

Por ello, si no tienes planes para comenzar la semana o buscas una actividad diferente, aquí te contamos cuáles son los museos que abren los lunes en la CDMX.

¿Qué museos abren los lunes en la CDMX?

Museo Soumaya

Inaugurado en 2011, el Museo Soumaya alberga una de las colecciones de arte más importantes de América Latina, con más de 66 mil piezas distribuidas en seis niveles.

Entre sus salas pueden encontrarse obras de artistas nacionales e internacionales, además de exposiciones permanentes y temporales.

Horario: Todos los días de 10:30 a 18:30 horas.

Todos los días de 10:30 a 18:30 horas. Ubicación: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, Miguel Hidalgo, 11529, Ciudad de México.

Museo del Estanquillo

Este museo resguarda la colección del escritor, periodista y cronista mexicano Carlos Monsiváis. En sus salas se exhiben caricaturas, fotografías, documentos y piezas que retratan diversos momentos de la historia política y social de México.

Además, cuenta con una terraza con vista al Centro Histórico, aunque actualmente se encuentra en mantenimiento.

Horario : De miércoles a lunes, de 10:00 a 18:00 horas. Entrada libre.

: De miércoles a lunes, de 10:00 a 18:00 horas. Entrada libre. Ubicación: Isabel La Católica 26, Centro Histórico, Cuauhtémoc, Ciudad de México. La estación Allende del Metro es la más cercana.

Museo Kaluz

Ubicado en un edificio con siglos de historia, el Museo Kaluz ocupa un espacio que en el pasado sirvió de alojamiento para religiosos que viajaban entre Europa y Filipinas.

Actualmente alberga exposiciones como Retratos del Imperio, Jardín de Velasco y Observatorio Humano, además de ofrecer una de las mejores vistas de la Alameda Central.

Ubicación: Av. Hidalgo 85, Guerrero, Cuauhtémoc, Ciudad de México. La estación Hidalgo del Metro es la más cercana.

Museo de Cera y Museo Ripley

Estos recintos ofrecen una experiencia diferente para quienes buscan una visita más interactiva. El Museo de Cera cuenta con más de 200 figuras de personajes del deporte, la música, el cine y la cultura popular.

Entre las figuras más fotografiadas se encuentran estrellas internacionales como Cristiano Ronaldo, además de artistas y celebridades reconocidas.

Por su parte, el Museo Ripley reúne curiosidades y objetos sorprendentes que atraen a visitantes de todas las edades.

Horario : Todos los días de 11:00 a 19:00 horas.

: Todos los días de 11:00 a 19:00 horas. Ubicación: Londres 4, colonia Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México. La estación Cuauhtémoc del Metro es la más cercana.

MUMEDI

El Museo Mexicano del Diseño (MUMEDI) es un espacio dedicado a la creatividad y las artes visuales, ideal para los amantes de la ilustración y el diseño.

Sus galerías han albergado exposiciones de fotografía, ilustración y diseño industrial, además de muestras inspiradas en personajes como Snoopy y La Pantera Rosa.

Horario : Lunes a domingo, de 9:00 a 19:00 horas.

: Lunes a domingo, de 9:00 a 19:00 horas. Ubicación: Av. Bucareli 35, local 4 (entrada por Donato Guerra), colonia Juárez, Ciudad de México.

Algunos museos suelen organizar talleres, recorridos guiados, conferencias y actividades temporales, por lo que se recomienda consultar previamente sus redes sociales o sitios oficiales para conocer la programación vigente antes de acudir.