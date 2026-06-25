Museo del Estanquillo celebrará sus 20 años con remodelación y exposición

Para celebrar su 20 aniversario, en noviembre próximo, el Museo del Estanquillo ha emprendido trabajos de remodelación en su fachada, en su terraza y alista la exposición conmemorativa “En otro orden de aparición”, que exhibirá obra inédita de sus colecciones, integradas por más de 20 mil piezas.

“De la fachada estamos retirando la flora parásita que ha crecido por las lluvias, es una labor preventiva, antes de que inicie de lleno el periodo de lluvias, aunque este año se adelantó. Entonces estamos retirando toda la flora parásita que ha crecido en la fachada para evitar daños", comentó a Excélsior Alejandro Brito Lemus, director del recinto.

Es una acción preventiva y lo estamos haciendo con todos los protocolos y las normatividades que existen, es decir, vamos a proceder para que la planta sea eliminada y no vuelva a crecer, se va a eliminar la raíz y para eso se necesita un procedimiento químico”, agregó.

El Museo del Estanquillo celebrará sus 20 años con una exposición muy especial. Juan Carlos Talavera

Autoridades del museo aprovecharán estos trabajos para realizar una revisión general del estado de la fachada: “Se revisará que no haya sufrido daño la fachada por el crecimiento de esta flora. Además, la empresa contratada, que es especialista en esto, nos hará un pequeño diagnóstico del daño sufrido por el crecimiento de estas plantas, que esperamos que no sea mucho porque estamos actuando a tiempo".

Los trabajos de mejora en el Museo del Estanquillo, que tendrán un costo de alrededor de dos millones y medio de pesos, también implican cambio del piso de la terraza, uno de los espacios más demandados por los visitantes, en los que incluso se realizan eventos musicales "que son del gusto del público”.

“Estamos impermeabilizando la terraza, así que por ahora la mantenemos cerrada y también vamos a sustituir nuestros equipos de aire acondicionado, que ya no están funcionando al cien y nosotros necesitamos garantizar un resguardo adecuado de la obra que aquí se exhibe”, detalló.

Planean exposición para celebrar

En noviembre, mes en el que el Museo del Estanquillo llega a los 20 años, se inaugurará una exposición que da continuidad a la primera muestra presentada en este espacio, bajo la dirección de Carlos Monsiváis.

“(Será programada) durante la Noche de Museos de noviembre. La muestra con la que se inauguró el museo se llamó “El orden de aparición” e incluyó obra seleccionada por el maestro Monsiváis y curada por Rafael Barajas “El Fisgón”. Esta vez queremos llamarle “En otro orden de aparición” y será la continuación de la primera y ya estamos en los trabajos de curaduría.

Carlos Monsiváis planeó la primera exposición del Museo del Estanquillo. Cortesía Rogelio Cuéllar

“Ocupará las tres salas del museo con obra del acervo de Monsiváis y también preparamos una sorpresa en la tercera sala. Vamos a partir de la lectura que dio Monsiváis para seguir la intención del maestro, aunque los núcleos van a ser diferentes. Si en la primera se guio una línea cronológica, siguiendo la historia del país, acá propondremos una lectura a partir del contenido de la colección, es decir, una muestra de cómo está compuesto el acervo, sus artistas y los formatos que hay, por ejemplo, miniaturas, dioramas o maquetas, fotografía, fotografía testimonial y del movimiento social o histórico, los grandes maestros que integran la colección y obras de arte (que coleccionó)”.

Una de las sorpresas, adelantó, será el uso de nuevas tecnologías para crear una sala más interactiva e inmersiva, además de la exhibición de obra inédita que se ha sumado a los acervos tras el fallecimiento del escritor.

“Hay muchas obras que no se han exhibido aún, sobre todo aquellas que vinieron después de su fallecimiento. El maestro falleció, pero no toda su obra fue trasladada a las bodegas del museo, sino que todavía quedó obra en su casa, en la colonia de Portales. Entonces, la familia ha estado donando periódicamente obra que nunca se ha expuesto, y esa será una de las novedades en la exposición”.

El director explicó que la obra inédita está conformada por varios miles de piezas. "Sobre todo, es fotografía de todos los géneros: paisajes, retratos e históricas. Pero también hay obra gráfica, grabados y obra plástica. Todavía no terminamos de catalogar todo”.

Sobre el público actual del Museo del Estanquillo, Brito Lemus explicó que actualmente el recinto recibe alrededor de 200 mil visitantes al año. "Nunca habíamos tenido tantas visitas como en esta temporada y también se ha diversificado. Yo creo que el museo ha sido un reflejo de la historia de esta ciudad y ha sido una caja de resonancia (de la capital)”.

Respecto a la gratuidad que caracteriza al recinto, su director afirmó que es un reto mantener el libre acceso, pero que su creador, supo planificar para resolver esa situación.

“Es un reto, pero esa fue una condición de Monsiváis, que el museo fuera gratuito para garantizar el acceso de todas las personas. Por fortuna, el maestro creó una asociación cultural, como una especie de patronato, que apoya al museo. La asociación es muy activa y ayuda a buscar recursos para apoyar las actividades del museo”.