Annie Leibovitz expondrá en el Museo Nacional de Antropología por el Mundial México 2026

El Museo Nacional de Antropología (MNA) dedicará una amplia exposición al trabajo de la fotógrafa estadunidense Annie Leibovitz (1949), que incluirá las imágenes que captó para elaborar los carteles de la Copa del Mundo México 86, en los que se aprecian los vestigios arqueológicos de Chichén Itzá, Tula, Kabah y Teotihuacan, que se sumarán a una serie de instantáneas que la fotógrafa realiza para el Mundial de este año.

“La muestra, que llevará por título Annie Leibovitz y México 1986-2026, incluirá las icónicas y espectaculares fotografías que Leibovitz hizo para México 86, forma parte del corredor cultural que hasta el momento integra a 15 museos de la Ciudad de México”, los cuales se sumarán a las actividades en el marco del Mundial de Futbol 2026 que iniciará en junio próximo, detalló a Excélsior Michel Bauer, CEO del Host City CDMX.

Y agregó: “Ahora mismo la artista estadunidense está haciendo una serie de fotos para este año. Vamos a juntar esos dos momentos fotográficos en el Museo Nacional de Antropología, para que el público pueda mirar esta memoria fotográfica de ambos mundiales a través de la lente de Annie Leibovitz”.

Otro recinto que formará parte del corredor cultural es el Museo Tamayo, que participará con la instalación Canchas desiguales, de Priscilla Monge, pieza que aborda las desigualdades sociales desde el contexto del deporte.

“Dicha pieza, que estará en la explanada del Museo Tamayo, nos presentará una cancha intervenida con una serie de montículos, a la cual te podrás subir a jugar para que aprecies que no es un espacio parejo para todos, así que ésta nos invita a superar esas adversidades”.

Otro recinto que se sumará a la fiebre mundialista será el Museo Kaluz, que inaugurará una exposición dedicada al caricaturista mexicano Abel Quezada, quien tiene una serie de trabajos relacionados con este deporte.

Por su parte, el Palacio de Iturbide presentará una selección de piezas de arte popular, que estarán dedicadas al futbol, a partir de una convocatoria que Fundación Cultural Banamex lanzó a nivel nacional entre artesanos de todos los oficios.

Otros recintos que tendrán acción en el marco del Mundial de este año serán el Museo del Papalote, que incluirá experiencias dedicadas a los niños; Universum, con una muestra dedicada al tema de la tecnología en torno a este deporte.

Mientras que el Museo Interactivo de Economía (Mide) explorará el tema de la economía y el balompié; y el Museo Yancuic, que exhibirá cerca de 15 mil objetos en torno a los mundiales de futbol; y el Colegio Nacional aportará la charla ¿De qué color pinta el verde? una reflexión del escritor.

Juan Villoro.