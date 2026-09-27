Capturado por piratas en su juventud y vendido como esclavo en Túnez, la conmovedora vida de San Vicente de Paúl vuelve al centro del santoral de este hoy martes 27 de septiembre. Su transformación de prisionero a consejero de reyes revolucionó para siempre la caridad de la Iglesia.

Su legado transformador se encuentra debidamente documentado en las páginas del Martirologio Romano. Sus escritos inspiraron múltiples encíclicas papales dedicadas al servicio social y a los más desfavorecidos.

Qué santo se celebra hoy martes 27 de septiembre: San Vicente de Paúl y su auxilio ante el desempleo Canva

¿Qué santo se celebra hoy martes 27 de septiembre en la Iglesia Católica?

Hoy martes 27 de septiembre se celebra la fiesta de San Vicente de Paúl, fundador de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad, reconocido como el patrón de las obras de caridad.

Nacido en Pouy, Francia, en 1581, dedicó su vida sacerdotal a socorrer a los pobres, huérfanos y enfermos. Entendió que la evangelización verdadera debía ir acompañada de alimento físico, refugio digno y compasión activa.

Junto a Santa Luisa de Marillac, organizó redes de voluntariado que sentaron las bases de la asistencia social moderna en toda Europa. Falleció en París en 1660 y fue canonizado en 1737 gracias a su inagotable testimonio de fe.

Qué santo se celebra hoy martes 27 de septiembre: San Vicente de Paúl y su auxilio ante el desempleo Canva

¿Cómo pedir el auxilio espiritual de San Vicente de Paúl este martes 27 de septiembre?

Para solicitar la intercesión de San Vicente de Paúl se debe rezar con fe humilde, ofreciendo una obra concreta de caridad hacia alguien necesitado para disponer el alma a la gracia divina.

Quienes enfrentan estrecheces económicas, desempleo o momentos de desesperanza encuentran en este patrón un intercesor compasivo frente al Altísimo.

Prende una vela blanca ante su imagen, busca la reconciliación en tu entorno y eleva esta plegaria con confianza de corazón:

Oración de intercesión a San Vicente de Paúl

Oh glorioso San Vicente, patrón de los desvalidos y ejemplo vivo de caridad cristiana:

Tú que jamás cerraste las manos ante el sufrimiento humano, escucha mi humilde súplica en este día.

Alivia las angustias que oprimen mi hogar, provéenos del sustento diario y enséñanos a amar al prójimo con obras reales.

Alcanza para nosotros la paz interior y la protección de la divina providencia. Amén".

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¿Qué otros santos y mártires se conmemoran hoy martes 27 de septiembre?

En la conmemoración litúrgica de este martes 27 de septiembre se recuerdan también a San Caius de Milán, San Adolfo de Córdoba y Santa Fidentia.

El registro del calendario cristiano suma a las siguientes figuras ejemplares:

San Caius de Milán: Obispo primitivo que gobernó la diócesis lombarda con destacada prudencia.

Obispo primitivo que gobernó la diócesis lombarda con destacada prudencia. Santos Adolfo y Juan de Córdoba: Hermanos mártires hispanos que entregaron su vida durante la dominación islámica.

Hermanos mártires hispanos que entregaron su vida durante la dominación islámica. Santa Fidentia y San Terencio : Mártires de la época romana venerados por su inquebrantable fortaleza.

: Mártires de la época romana venerados por su inquebrantable fortaleza. San Elzeario de Sabran: Noble franciscano seglar, recordado por su paciencia y desprendimiento patrimonial.

La entrega incondicional de San Vicente nos motiva a transformar nuestra fe en gestos vivos de fraternidad durante toda la jornada. Permite que su ejemplo renueve tu esperanza y guíe tus pasos antes de adentrarnos en las grandes solemnidades del santoral de mañana.