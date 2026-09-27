BIBLIOTECA DE ANTONIO CASTRO LEAL: Un oasis cultural

“La biblioteca de Antonio Castro Leal es absolutamente deslumbrante; es la biblioteca mítica de México”. Éstas fueron las palabras que pronunció el poeta José Emilio Pacheco al conocer la colección bibliográfica del pensador potosino.

Dentro del vasto acervo documental que conserva la Biblioteca de México, ubicada en lo que fue la Ciudadela, se encuentra la colección personal del destacado abogado y escritor mexicano Antonio Castro Leal (1896-1981).

Mientras se llevaba a cabo el conflicto armado revolucionario mexicano, Castro Leal se dedicó a la promoción cultural principalmente entre los jóvenes. Durante ese periodo, creó el grupo intelectual llamado “Los Siete Sabios”.

Fue el último rector de la Universidad Nacional de México (hoy UNAM), entre 1928 y 1929, y principal promotor de la autonomía de la máxima casa de estudios, que se le otorgó en julio de 1929. Fue director del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1934, año en que se inauguró el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos culturales más importantes del país.

A lo largo de su trayectoria, se dedicó principalmente al estudio de la poesía, el derecho y los autores clásicos de las letras mexicanas; aspecto que está presente en la colección bibliográfica, que reunió durante décadas.

La biblioteca se encuentra en un entorno en el que destacan figuras femeninas; esculturas de Alejandra Zermeño elaboradas con hilos rojos, que representan los tres elementos fundamentales de la creación: la observación, la reflexión y la proyección.

Los más de 40 mil libros que conforman el acervo se encuentran organizados en todas las áreas del conocimiento por país, fondo reservado, fondo documental, una sección de hemeroteca, arquitectura barroca y una colección especial de Cervantes y Shakespeare.

“Este es un oasis cultural, en el que podemos encontrar maravillas bibliográficas únicas con contenidos temáticos extraordinarios”, destacó el coordinador de las bibliotecas personales, Javier Rolando Castrejón Acosta.