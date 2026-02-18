Miércoles de Ceniza: ¿por qué cambia la fecha cada año?

El Miércoles de Ceniza este 18 de febrero de 2026 es una celebración litúrgica de la Iglesia católica cuya fecha cambia cada año, aunque siempre se sitúa entre el 4 de febrero y el 10 de marzo, pero ¿por qué ocurre esto?

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, la cuenta atrás para el inicio de la Semana Santa, o los 40 días previos al Domingo de Resurrección de Cristo, con el cual concluye la Semana Mayor y se calcula con base en un calendario lunar.

Pero, ¿por qué cada año cambia la fecha de la Semana Santa? En el año 525, el monje y erudito matemático Dionisio el Exiguo propuso unificar el cálculo de la Pascua Cristiana, es decir, el Domingo de Resurrección de Cristo, lo cual fue aceptado por la Iglesia de Roma.

El Domingo de Pascua o de Resurrección de Jesús deberá ser el domingo siguiente a la primera luna llena o plenilunio de primavera, pero no puede caer antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril.

Si el plenilunio cayera en domingo, la Pascua Cristiana se trasladará al domingo siguiente para evitar la coincidencia con la Pascua Judía, que recuerda la salida de los hebreros de Egipto y el fin de la esclavitud.

Así, para calcular la Semana Santa de cada año, el calendario litúrgico de la Iglesia católica utiliza el calendario lunar de origen judío, y por eso a veces esta conmemoración cae en marzo o abril.

Este 2026, la primera luna llena de primavera será entre el 1 y 2 de abril, por ello el Domingo de Pascua o de Resurrección será el 5 de abril, y siete días antes, el 29 de marzo será el Domingo de Ramos que da inicio a la Semana Mayor; y 40 días atrás es este Miércoles de Ceniza.

Miércoles de ceniza: "Al polvo volverás"

El Miércoles de Ceniza hace referencia a la cita bíblica del Libro de Génesis (3:19): "Polvo eres y al polvo volverás", que recuerda la fragilidad, mortalidad y origen terrenal del ser humano, indicando que el cuerpo físico vuelve a la tierra tras la muerte.

Al imponer la ceniza en la frente o la cabeza, los sacerdotes católicos dicen el lema: “Arrepiéntete y cree en el Evangelio", es decir, recuerdan que el hombre incurre en el pecado, pero es perdonado por la gracia de Dios.

El Miércoles de Ceniza también recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto, los 40 años en el desierto de los hebreos tras la salida de Egipto, o los 40 días de ayuno de Moisés en el Sinaí.

Sitios para tomar ceniza

Entre muchas parroquias católicas, en la Ciudad de México se puede tomar ceniza este día que cae Miércoles de Ceniza en la Catedral Metropolitana y en la Basílica de Guadalupe, así como en la Parroquia de María Auxiliadora de Villa Coapa y la Parroquia de la Sagrada Familia, de Jalapa 18, colonia Roma Norte.

Así como en los espacios públicos de la Glorieta del Metro Insurgentes, el Parque Pilares y la explanada del Metro Zapata, entre otros.

