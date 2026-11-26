“Este concierto tiene la intención de recordarnos que aquello que queremos llegar a ser, en realidad, siempre lo hemos sido”, compartió Enrique Dunn, director artístico del Coro Gay Ciudad de México (CGCDMX LGBTIQPA+), sobre La Misteriosa Flama de la Reina Leona, espectáculo con el que la agrupación cerrará su temporada 2026 el próximo 15 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Por primera vez, el coro llevará al escenario una propuesta que explora el universo de las infancias a través de una narrativa teatral dividida en dos actos, en los que los protagonistas, Romina y Matías, conducirán al público por historias que hablan de la imaginación, el crecimiento y las enseñanzas que acompañan a las personas a lo largo de la vida.

“Va alrededor de la temática de las infancias; para este espectáculo tendremos dos ejes narrativos: el primer acto va alrededor del tema de una niña y el segundo acto, alrededor del tema de un niño. Nuestro planteamiento es que en un mundo sin sol, donde el sol se ha extinguido, hay una pequeña niña capaz de volver a encender esta llama perdida”.

En la segunda historia, el público conocerá la relación entre un niño y su madre, quien le hace saber que ha llegado el momento de navegar por su cuenta. Una despedida de la infancia que también invita a reflexionar sobre cómo las enseñanzas recibidas durante los primeros años de vida permanecen con nosotros.

"La despedida de la infancia, pero también de cómo debemos llevar las enseñanzas durante toda la vida”

Obra La Misteriosa Flama de la Reina Leona en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (2026). Crédito Aldo Vargas/Coro Gay

Producción que dará vida a esta historia

El espectáculo reunirá a más de 90 cantantes en escena, acompañados de músicos en vivo y un cuerpo de baile, en una producción que comenzó a prepararse desde agosto.

Con un equipo creativom que está integrado por Fernando Gómez, director de escena; Alberto Salgado, director de coreografía; Tenoch Olivares, responsable de la iluminación y escenografía, y el pintor Rafael Veo, quien realizó la pintura del cartel.

Dunn explicó que la idea de abordar el tema de las infancias surgió después de que recibieran invitaciones para participar en diferentes actividades dirigidas a niñas y niños, entre ellas conciertos en escuelas primarias y su presencia en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), realizada en el CENART.

Estas experiencias llevaron a la agrupación a reflexionar sobre la importancia de hablar de esta etapa de la vida, especialmente desde la perspectiva de los adultos.

“Entonces, alrededor de todos esos sucesos que han estado ocurriendo, pensamos: bueno, creo que es importante tocar el tema de las infancias, sobre todo hacia los adultos, que somos los principales responsables de lo que van a pensar o crear estas infancias cuando sean mayores”.

Obra La Misteriosa Flama de la Reina Leona en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (2026). Crédito Aldo Vargas/Coro Gay

Una mezcla musical para encender la imaginación

En el terreno musical, la propuesta también busca sorprender al público con una combinación de música pop y coral rusa, además de explorar distintos géneros sin dejar de lado el estilo que ha caracterizado al coro.

A esto se suman dos cambios de vestuario y una puesta en escena que reúne música, movimiento y elementos teatrales para dar vida a las historias de Romina y Matías.

Obra La Misteriosa Flama de la Reina Leona en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (2026). Crédito Aldo Vargas/Coro Gay

La Misteriosa Flama de la Reina Leona se presentará el próximo 15 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Los boletos estarán disponibles en las taquillas del recinto y a través del sistema Ticketmaster México.