Recuperan antiguo tesoro maya: la Estructura 5 de Comalcalco

Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) restauraron un vestigio de la arquitectura maya yokot’an (chontal), con más de mil años de antigüedad. Esto, luego de sufrir afectaciones tras el paso de la tormenta tropical Alberto, en junio de 2024, en la zona arqueológica de Comalcalco, en Tabasco.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, la escultura estucada presenta un relieve en forma de espiral en la cara frontal. Fue elaborada con mortero de concha de ostión y ladrillos irregulares. La pieza, identificada como Estructura 5, permanecía en el Templo V de la Gran Acrópolis, espacio cerrado a la visita pública.

Dicha información fue emitida por Sandra Lucía Pérez Arellano y Samantha García Dorado, titulares del proyecto de conservación-restauración de la citada estructura, adscritas al Centro INAH Tabasco.

Zona Arqueológica de Comalcalco INAH

Los daños tras la tormenta tropical Alberto

La intervención, detalló el INAH en un comunicado, “se realizó de agosto a diciembre de 2025, en un laboratorio dispuesto dentro de la urbe patrimonial, al que se trasladó la talla de 66 centímetros de alto, 175 de largo y 45 de ancho, cuyo peso alcanza media tonelada, lo que representó un gran reto”, expuso Pérez Arellano.

El vestigio —correspondiente al periodo Clásico (500 y 800 d.C.)— resultó afectado por las fuertes lluvias, lo que provocó que perdiera estabilidad, cayera y se fragmentara en seis partes de diferentes dimensiones.

Zona Arqueológica de Comalcalco INAH

De acuerdo con el diagnóstico elaborado por los expertos, “la disgregación de los morteros ponía en riesgo la salvaguarda del bien cultural, al presentar pérdida de mortero y daños en los ladrillos, un elemento característico de la ciudad maya de Comalcalco”, explicó la restauradora García Dorado.

El proceso de restauración

El primer paso para devolver su forma original a la escultura fue realizar un registro fotográfico, lo que permitió identificar los elementos disgregados y ubicarlos dentro del contexto.

Además, debido a que la pieza estaba a la intemperie, también registraba la proliferación de microorganismos en sus superficies, por lo que los especialistas realizaron una limpieza profunda y la consolidación de los fragmentos que presentaban fracturas o fisuras.

El INAH explicó que, con base en el registro fotográfico de la Estructura 5, las restauradoras lograron integrar nuevamente la pieza.

Fue un trabajo arduo porque, prácticamente, era un rompecabezas en el que muchos de los cantos habían perdido su forma, expuso García Dorado.

Zona Arqueológica de Comalcalco INAH

Permanecerá en el Museo de Sitio

Finalmente, la especialista explicó que el armado de la talla se ejecutó sobre un soporte metálico que le proporciona estabilidad a la pieza.

Por ello, la escultura permanecerá en el Museo de Sitio de Comalcalco, donde podrá ser admirada en condiciones controladas de temperatura y humedad, anunció el INAH.