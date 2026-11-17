En medio de la espesura de la selva huasteca, entre musgo y enredaderas, se erige un paraíso que sólo pudo surgir de una mente forjada en el surrealismo, la excentricidad y la capacidad de asombro: Edward James. En su más reciente novela, Una noche en la selva (Random House), el escritor Martín Solares abandona el rigor biográfico para sumergir al lector en el universo interior que dio forma a Las Pozas de Xilitla y revelar aquellas historias que solo se confiesan en peligro de muerte.

La idea nació en 2003, cuando Solares quedó deslumbrado ante unas fotografías de la construcción del jardín escultórico durante una exposición en Francia. Sin embargo, le tomó casi diez años llevarla al papel, tras años explorando las vanguardias artísticas parisinas en su trilogía Catorce colmillos.

Martín Solares convierte al lector en huésped de Edward James Cortesía Random House

Ese periodo de maduración le permitió al autor, con una narrativa al estilo de Las mil y una noches, condensar en apenas doscientas páginas las obsesiones, el despilfarro creativo y los misterios de un hombre que escandalizó al propio Salvador Dalí y levantó estructuras monumentales tras perder cincuenta mil orquídeas en una helada.

Para que una ficción exista no puede solamente reflejar la realidad; más que un espejo, es un espejismo. Ese espejismo se construye con fragmentos de lo que se conoce y, sobre todo, con aquello que se ignora, desentrañando los secretos a partir de la imaginación, los rumores y las leyendas”, explica el escritor.

Más allá de las anécdotas sobre amores fallidos o camiones cargados de naranjas regaladas en la capital, la obra convierte a San Luis Potosí en un personaje invisible pero determinante. La selva actúa simultáneamente como aliada y adversaria de un arte que, lejos de resguardarse en vitrinas estériles, exige recorrido físico y asume la erosión natural como parte de su vitalidad.

Las mil y una noches en la Huasteca: Martín Solares convierte al lector en huésped de Edward James Cortesía Random House

Los novelistas somos arquitectos ambiciosos que construyen varias casas en terrenos muy separados en el tiempo y en el espacio. Al final, el desafío es avanzar con total libertad detrás de los personajes, como quien atrapa en altamar un pez más grande que su lancha, sin perder de vista la costa de la historia”, detalla Solares.

Diseñada para interpelar al lector desde la primera línea, la novela funciona como un imán narrativo que juega con los tiempos verbales para dar cuerpo a figuras históricas y caciques locales. De este modo, Solares demuestra que la literatura sirve para derribar los muros de lo verosímil y convertir al tiempo —aparente enemigo de toda obra física— en su mejor aliado.