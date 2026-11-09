M. John Harrison gana el Booker Prize 2026 con novela apocalíptica que explora temores sobre la IA

El escritor británico M. John Harrison ganó el Booker Prize 2026 con su novela The End of Everything, una historia de ciencia ficción con tintes apocalípticos que explora las inquietudes de la sociedad contemporánea, entre ellas el avance de la inteligencia artificial (IA).

Con 81 años, Harrison se convirtió en el autor de mayor edad en recibir este reconocimiento literario, uno de los más importantes para la narrativa en lengua inglesa. El galardón incluye un premio económico de 50 mil libras esterlinas, además de un impulso internacional para la distribución y venta de su obra.

El anuncio se realizó este lunes 9 de noviembre durante una ceremonia en Londres, donde el jurado, presidido por la historiadora y escritora Mary Beard, reconoció la ambición narrativa y la propuesta literaria del autor.

Se trata de la primera ocasión en que Harrison figuró en la lista de finalistas del Booker Prize, pese a contar con una trayectoria de seis décadas dentro de la literatura británica y la ciencia ficción.

Su novela se impuso a otras cinco obras que integraban la lista corta de 2026: The Disappearers, de Marlon James; Black Bag, de Luke Kennard; May We Feed the King, de Rebecca Perry; The Things We Never Say, de Elizabeth Strout, y John of John, de Douglas Stuart.

M. John Harrison gana el Booker Prize 2026 AFP

¿De qué trata The End of Everything, la novela ganadora del Booker Prize 2026?

La decimotercera novela de M. John Harrison presenta un escenario apocalíptico en una costa inglesa, donde una catástrofe de origen desconocido ha transformado la organización de la sociedad y dejado al continente europeo en una situación misteriosa.

La historia sigue a Phillip Tennent, un hombre que se dedica a buscar objetos que llegan con la marea, y a su tía Marnie, una mujer de espíritu libre con quien intenta sobrevivir en un territorio donde las estructuras sociales parecen haberse desmoronado.

En ese entorno aparecen unas criaturas conocidas como iGhetti, seres misteriosos capaces de cambiar de forma e imitar el comportamiento y las características de los humanos.

Su presencia introduce un elemento de incertidumbre en la historia, pues los personajes no consiguen comprender del todo su origen ni sus intenciones.

Los seis autores compitieron por ganar el prestigioso premio literario en lengua inglesa AFP

Aunque la novela desarrolla una trama de ciencia ficción y supervivencia, también incorpora una lectura sobre las preocupaciones políticas, tecnológicas y sociales del presente.

La inteligencia artificial aparece como uno de los elementos que dialogan con la historia, particularmente a través de las criaturas que imitan formas y comportamientos humanos.

El libro también hace referencias a acontecimientos y fenómenos que han marcado las últimas décadas, como el Brexit, la pandemia de covid-19 y la creciente presencia de la tecnología en la vida cotidiana.

¿Qué dijo el jurado del Booker Prize sobre la novela de M. John Harrison?

Mary Beard, presidenta del jurado, explicó que la decisión de reconocer a The End of Everything respondió tanto a su propuesta literaria como a su capacidad para conectar con las inquietudes actuales.

"Es uno de los puntos principales del libro: si llega a ocurrir un apocalipsis semejante, será incomprensible", señaló la historiadora al hablar sobre la historia.

Beard también destacó que la novela permite observar las preocupaciones políticas del presente desde una perspectiva futurista.

"Son las políticas del presente vistas a través del prisma del futuro", expresó.

Por su parte, Harrison explicó que su intención era explorar qué sucede cuando las explicaciones que las personas tienen sobre el mundo dejan de funcionar y, aun así, deben encontrar la manera de continuar con sus vidas.

"La actualidad proporcionó los temas y la sátira", comentó el escritor sobre el proceso creativo de su novela.

¿Quién es M. John Harrison, ganador del Booker Prize 2026?

M. John Harrison nació en 1945 en Rugby, Inglaterra, y comenzó su trayectoria literaria durante la década de 1960. Es considerado una de las figuras importantes de la ciencia ficción británica, aunque su trabajo también incorpora elementos de fantasía, terror y literatura experimental.

A lo largo de su carrera publicó novelas, relatos y ensayos que cuestionan las convenciones de los géneros literarios.

Entre sus obras más reconocidas se encuentra la saga Viriconium, publicada entre 1971 y 1984, así como Light (2002), primera entrega de la trilogía The Kefahuchi Tract. También escribió The Sunken Land Begins to Rise Again (2019), novela con la que obtuvo el Goldsmiths Prize en 2020.

Con el Booker Prize 2026, Harrison consiguió uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria y abrió un nuevo capítulo para la ciencia ficción dentro de este galardón.

Su victoria también representa un reconocimiento a una tradición literaria que durante décadas ha explorado, mediante mundos imaginarios y escenarios futuristas, algunas de las preocupaciones más complejas de la sociedad contemporánea.

Con información de AFP