¿Y si no éramos tan especiales?

Una reflexión sobre el éxito, el fracaso y las expectativas no cumplidas. Así podría perfilarse la obra de teatro Yo pensé que era especial, escrita por Rocío Leal y Enara Mabelle, que tendrá funciones del 13 al 28 de noviembre, bajo la dirección de Hugo Arrevillaga.

La pieza, que será escenificada en los teatros Santa Fe y Cuauhtémoc,

cuenta la historia de Lucía, una actriz que está en los 40 años, desempleada, sola, que no se ha casado, no tuvo hijos y mantiene una fascinación por los documentales de catástrofes aéreas mientras atraviesa una crisis existencial”, comenta a Excélsior Rocío Leal, actriz de este unipersonal cargado de humor negro.

En el montaje, “la protagonista hace un recuento de su infancia, su adolescencia e intenta reencontrarse consigo misma. Nos habla sobre el fracaso, cómo lo experimentamos y aborda temas como la salud mental y el envejecimiento femenino”.

¿La obra indica alguna temporalidad específica? “Pienso que en este mundo de redes sociales las que nos hacen sentir que todos los demás,son perfectos, que sus vidas son superinteresantes, que hicieron mil cosas y que son guapísimos.

“Es difícil no compararse y mientras miras el celular te planteas que no has hecho nada. Por ejemplo, me recuerdo de joven con toda la vida por delante, pero llegas a esta edad y te preguntas de todo aquello que imaginabas, qué tanto se logró”.

En una parte del relato, aseguró, se refiere a la historia de los perdedores. ·Lo que yo quiero decir en esta obra es que podemos abrazar lo que sí somos e, incluso, lo que no alcanzamos, lo que soñábamos y no pudimos lograr. Hay que abrazar todas las cicatrices emocionales. Abrazar lo que somos y volver a nosotros mismos, porque si no nos envenenamos y vienen las enfermedades mentales, la ansiedad y la depresión, que es la enfermedad de esta época”.

En "Yo creí que era especial" se abordan temas como el envejecimiento femenino y la salud mental. Foto: Cortesía Pili Pala.

¿Qué hacer con ese vacío? “Transitarlo. La idea es llegar al punto en el que aceptes que hay una crisis existencial y transitarla”.

El montaje, que forma parte de las propuestas ganadoras de la Convocatoria Escenarios IMSS-Cultura, apuesta por un lenguaje lleno de humor negro.

Es más interesante reírte de una tragedia para así conectar mejor con el público. Además, un texto de humor negro no quiere decir que no tenga profundidad, es verlo desde otro punto de vista”.

La obra se presentará en el Teatro Santa Fe, ubicado en Plaza de los Héroes s/n, Unidad Habitacional Santa Fe, los días 13 (18:00 horas), 14 (14:00 horas) y 15 de noviembre (14:00 horas); y en el Teatro Cuauhtémoc, en Avenida Jardín s/n, San Bernardo, Naucalpan, Estado de México, el jueves 26 de noviembre (16:00 horas), viernes 27 de noviembre (14:00 horas) y sábado 28 de noviembre (14:00 horas).