Innovación y convivencia: inauguran la tercera biblioteca temática SABIA en Tlalpan
La transformación forma parte del proyecto SABIA, una estrategia que contempla la renovación progresiva de las 19 bibliotecas públicas de Tlalpan.
Con el propósito de transformar las bibliotecas públicas en centros de educación, innovación, cultura y convivencia comunitaria, la alcaldesa Gaby Osorio inauguró la tercera sede del proyecto SABIA (Sistema de Aprendizaje en Bibliotecas de Innovación y Articulación), ubicada en el Deportivo Rodolfo Sánchez Taboada, en la colonia Héroes de Padierna.
La biblioteca pública “Dr. Roberto L. Mantilla Molina” fue renovada bajo una vocación temática orientada a la música. El espacio cuenta ahora con una cabina de radio, una zona para escuchar discos de vinilo, escaleras con diseño de piano y un acervo especializado, elementos diseñados para vincular la exploración musical con la lectura y la creatividad.
Durante el acto inaugural, la alcaldesa destacó que esta estrategia busca ampliar las oportunidades educativas y culturales en la demarcación mediante nuevas herramientas de aprendizaje y espacios interactivos. Esta nueva sede se suma a las primeras dos bibliotecas SABIA operativas en Coapa (dedicada a la ciencia y la tecnología) y en Parres El Guarda (enfocada en el medio ambiente).
El proyecto contempla la intervención progresiva de las 19 bibliotecas públicas de Tlalpan para recuperar su infraestructura y modernizar sus servicios. Al respecto, Diego Matus, director general de Participación Ciudadana, señaló que la iniciativa busca democratizar el acceso a infraestructura pública de calidad y contribuir a la construcción de paz mediante la reconstrucción del tejido social en zonas urbanas y de la periferia.
Por su parte, la directora general de Obras y Desarrollo Urbano, Karen García, detalló que la rehabilitación integral del Deportivo Rodolfo Sánchez Taboada, incluida la biblioteca, requirió una inversión de cinco millones de pesos y se realizó en coordinación con los vecinos de la zona.
En el desarrollo del proyecto también colaboró el Tecnológico de Monterrey con propuestas de diseño e innovación. A la apertura asistieron también Rafael Pérez Laurrabaquio, director general de Derechos Culturales y Educativos, y Fabrizio Mijares, representante de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.