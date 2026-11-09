Innovación y convivencia: inauguran la tercera biblioteca temática SABIA en Tlalpan 

Con el propósito de transformar las bibliotecas públicas en centros de educación, innovación, cultura y convivencia comunitaria, la alcaldesa Gaby Osorio inauguró la tercera sede del proyecto SABIA (Sistema de Aprendizaje en Bibliotecas de Innovación y Articulación), ubicada en el Deportivo Rodolfo Sánchez Taboada, en la colonia Héroes de Padierna.

La biblioteca pública “Dr. Roberto L. Mantilla Molina” fue renovada bajo una vocación temática orientada a la música. El espacio cuenta ahora con una cabina de radio, una zona para escuchar discos de vinilo, escaleras con diseño de piano y un acervo especializado, elementos diseñados para vincular la exploración musical con la lectura y la creatividad.

Durante el acto inaugural, la alcaldesa destacó que esta estrategia busca ampliar las oportunidades educativas y culturales en la demarcación mediante nuevas herramientas de aprendizaje y espacios interactivos. Esta nueva sede se suma a las primeras dos bibliotecas SABIA operativas en Coapa (dedicada a la ciencia y la tecnología) y en Parres El Guarda (enfocada en el medio ambiente).

El proyecto contempla la intervención progresiva de las 19 bibliotecas públicas de Tlalpan para recuperar su infraestructura y modernizar sus servicios. Al respecto, Diego Matus, director general de Participación Ciudadana, señaló que la iniciativa busca democratizar el acceso a infraestructura pública de calidad y contribuir a la construcción de paz mediante la reconstrucción del tejido social en zonas urbanas y de la periferia.

Por su parte, la directora general de Obras y Desarrollo Urbano, Karen García, detalló que la rehabilitación integral del Deportivo Rodolfo Sánchez Taboada, incluida la biblioteca, requirió una inversión de cinco millones de pesos y se realizó en coordinación con los vecinos de la zona.