"No debió suceder": Admiten fallas en la obra del Conservatorio Nacional de Música

“No debió de suceder, pero no es algo grave y hay que corregir lo necesario para que no vuelva a ocurrir”, dijo ayer el arquitecto Rafael Acosta Huerta, director responsable de obra (DRO) independiente que acudió a las instalaciones del Conservatorio Nacional de Música (CNM) para hacer una revisión y determinar las causas que originaron las filtraciones de agua.

“Hay varias causas que pudieron provocar las filtraciones. Eso lo vamos a analizar con calma, y lo vamos a plasmar (en un informe técnico que entregarán en una semana)”, apuntó, aunque sí es necesario hacer reparaciones, pero en términos generales la impermeabilización se ve bien hecha, pero sí hay cosas que vamos a sugerir en el reporte”, explicó.

Conservatorio Nacional de Música: ¿Qué causó las filtraciones de agua en sus salones? Juan Carlos Talavera

¿No se acentuarán las afectaciones con las próximas lluvias? “La estructura del edificio está intacta, no tiene problemas y no los va a tener, aunque hubiera filtraciones frecuentes en el corto tiempo. Pero si esto lo dejamos así, en 15 años, el agua empezará a corroer el armado de las varillas y a carbonatar el concreto, que no es el caso, pero hay que ver.

¿Hay algún riesgo para alumnos y profesores en estos salones? “No, es algo focalizado. Ahora, no deben suceder estas cosas, eso es un hecho, pero es algo fácilmente corregible”.

Excélsior también habló con Déborah Chenillo Alazraki, subdirectora de Educación e Investigación Artística (SGEIA). “Es importante que la comunidad esté tranquila. Nuestro papel es generar las condiciones para que haya tranquilidad”, dijo.

Conservatorio Nacional de Música: ¿Qué causó las filtraciones de agua en sus salones? Juan Carlos Talavera

Además, reconoció que los videos de la semana pasada se vieron aparatosos.

Chenillo Alazraki también comentó que se mantendrá sin actividad el salón más dañado (el 148) y dejarán abierta la zona afectada para que se seque.

“Hay que esperar a lo que nos digan los expertos, pues a veces pueden aparecer vicios ocultos, pero se cuenta con las garantías necesarias para poder atenderlos”, añadió.

Al final del recorrido, los alumnos expresaron que han detectado más afectaciones en otros salones.