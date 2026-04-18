El legado de Francisco Toledo: celebran tres décadas del Centro Fotográfico en Oaxaca

El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB) inauguró la exposición La confluencia de las imágenes, integrada por obras del colectivo Grupo Luz 96, en la conmemoración del 30 aniversario de este lugar en el Centro Histórico de Oaxaca.

El espacio cultural fue fundado en 1996 por Francisco Toledo con el objetivo de promover la fotografía y acercarla a la sociedad.

El legado de Francisco Toledo: celebran tres décadas del Centro Fotográfico en Oaxaca FOTOS: CORTESÍA CENTRO FOTOGRÁFICO MANUEL ÁLVAREZ BRAVO

Desde entonces el Centro ha mantenido su actividad mediante exposiciones, talleres y encuentros con fotógrafos nacionales e internacionales.

La curaduría de la muestra estuvo a cargo de Alejandro Castellanos. La exposición reúne obras producidas entre 1996 y 1997, así como documentales que registran la trayectoria del colectivo.

El Grupo Luz 96 está conformado por 17 fotógrafos, entre ellos Jorge Acevedo Mendoza, Helen Carlton, Javier Cruz, Otniel Cruz Solano, Vittorio D’Onofri, Tom Dunham, Alejandro Echeverría y Jesús Márquez.

Además de Mauricio Mendoza, Gustavo Mora, Félix Reyes, Jorge Quintanar, Juan Carlos Reyes, Cecilia Salcedo Méndez, Lourdes Sosa Espinoza, Marcela Taboada y Domingo Valdivieso.

El legado de Francisco Toledo: celebran tres décadas del Centro Fotográfico en Oaxaca FOTOS: CORTESÍA CENTRO FOTOGRÁFICO MANUEL ÁLVAREZ BRAVO

Vittorio D’Onofri, quien llegó a vivir a Oaxaca en 1995, dijo que el maestro Toledo fundó el CFMAB, pero junto con él estuvo una banda de “locos para la fotografía, que agarraron en mano lo que Toledo puso a disposición con mucha generosidad, y lo llevamos adelante por siete años, organizando montones de actividades. Esto es porque nos gustaba”.

La muestra documenta el trabajo colectivo desarrollado durante casi siete años en el centro y su contribución a la formación de fotógrafos en Oaxaca.

También se presentará un video con testimonios de Luz 96 y se expondrán carteles y documentos, que dan cuenta de la historia de la fotografía en México.