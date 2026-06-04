Instantáneas captadas "Fuera de lugar"

Lejos de los grandes estadios y del espectáculo mediático, el futbol también habita en las calles, en el futbol llanero y en la memoria colectiva que se construye todos los días alrededor del juego.

Desde esa idea, el Colegio de San Ildefonso, en colaboración con el proyecto Desinformémonos, inaugurará el 6 de junio la exposición Fuera de lugar colectiva con fotografías de artistas visuales como Ángeles Torrejón, Antonio Turok, Axel Hernández, Elsa Medina, Marco Antonio Cruz y Mario Meneses, entre otros.

“Es una exposición que le apuesta al futbol barrial, comunitario y autónomo, es decir, que reivindica los partidos de los llanos y el jogo bonito, como lo llaman los brasileños. Esa es una parte importantísima, porque aquí vienen las fotos de grandes fotógrafos de diferentes momentos del México actual”, detalló a Excélsior Gloria Muñoz, coordinadora de la muestra.

La exposición presenta el otro futbol, el llanero, el que se juega en el barrio. Foto: Cortesía Ángeles Torrejón/ San Ildefonso

La exposición muestra más de 95 imágenes, entre instantáneas y grabados, que dan testimonio de esas historias que se tejen fuera de las canchas mundialistas y de los estadios a los que la gente no tiene acceso ni en la última grada.

“Esta es una historia que reivindica un tipo de futbol que está muy alejado de la mirada de los partidos que se juegan en un Mundial; es una narrativa visual muy contrastante con lo que ocurrirá en los partidos que se jueguen en México y en los otros dos países, con lo que apreciamos el futbol”, abundó.

La exposición también incluye grabados, ilustración y gráfica digital, con el trabajo de Alfredo López Casanova, Antonio Valverde Villagrán, Daniel Cruces Simo, Esmeralda Tobón Ávalos, Galia Chávez, Hijas de la luna gráfica/Ekanna Ruiz y Jael Adrián Vázquez Pérez

Y un bloque más sobre la coyuntura mundialista con fotografías y testimonios de las afectaciones directas a la ciudadanía” con las obras (de infraestructura) en la capital, es decir, las luchas que se tejen en el México de abajo.

La exhibición, que permanecerá expuesta hasta el 30 de agosto, integra el trabajo de Axel Hernández, Gerardo Magallón, Jaime Quintana, Jesús Hernández, Luis Enrique Aguilar, Luis Jorge Gallegos, Raúl Ortega y Ricardo Trabulsi– también recupera las cascaritas por las desaparecidas, por la niñez, las antipatriarcales, por Palestina, la defensa del agua y contra la gentrificación, entre otras luchas sociales retratadas, como la inconclusa ciclovía de calzada de Tlalpan y la reconfiguración de la ciudad a partir de los mandatos de la FIFA, concluyó.