Artista se encierra en una jaula por un mes en protesta contra redes sociales y lo digital

Con un mono naranja puesto, el artista francés Damien Aspe planea pasar un mes encerrado dentro de una jaula metálica instalada en el escaparate de su galería en Toulouse, al suroeste de Francia. Con esta intervención busca denunciar el peso que tienen las redes sociales y el entorno digital, de los cuales, asegura, los ciudadanos se han convertido hoy en “prisioneros”.

La propuesta también pretende invitar especialmente a los jóvenes a reflexionar sobre su vínculo con lo digital, la libertad de expresión y las formas actuales de control que, según plantea, ejercen las conocidas “Gafam” (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft).

Quien controla lo digital, controla el mundo”, afirma el hombre de 53 años, mientras porta un uniforme en el que puede leerse “Penitenciaría GAFAM”.

Artista francés Damien Aspe. Lionel BONAVENTURE

Aspe únicamente se permitirá una hora de paseo por la mañana y otra por la noche. Además, habrá dos jornadas de diálogo en las que las personas podrán conversar directamente con él, explicó.

Reconoce que el mundo digital representa una oportunidad, aunque también considera que es “un factor de aislamiento social”.

El pensamiento está enmarcado por las redes sociales y sus algoritmos”, sostiene. “La información está muy dirigida”, declaró ante la AFP.

Artista encerrado en jaula hasta el 27 de mayo

Artista francés Damien Aspe. Lionel BONAVENTURE

El artista, nacido en Toulouse, tiene previsto permanecer día y noche dentro de su celda hasta el 27 de mayo, cuando se celebrará un juicio ficticio en el que las Gafam lo demandarían por “violación de las normas de uso”.

Esta representación judicial estará abierta al público y contará con un abogado real, así como con un fiscal jubilado.

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