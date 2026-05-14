Jalisco prepara su riqueza cultural para recibir al mundo. Con la mirada puesta en Mundial 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció una inversión estratégica de 11 millones de pesos para rehabilitar dos de sus recintos más emblemáticos: el Museo Regional de Guadalajara (MRG) y la zona arqueológica de Guachimontones.

Esta iniciativa busca garantizar una experiencia de primer nivel para los visitantes nacionales e internacionales que se den cita en la entidad durante la justa deportiva, reforzando la infraestructura y la oferta educativa de los sitios.

El INAH restaura el Museo Regional de Guadalajara y Guachimontones para el Mundial 2026 Cortesía INAH

Renovación del Museo Regional de Guadalajara: Fachadas y nuevas salas

Con un presupuesto de 7 millones de pesos, el Museo Regional de Guadalajara ha iniciado una profunda etapa de rehabilitación. Los trabajos incluyen la restauración de fachadas, sistemas constructivos, carpintería y pintura de interiores.

Además de la mejora física, el museo renovará su contenido con:

Actualización del guion museográfico: en las salas de Nacionalismo y Vanguardia.

en las salas de Nacionalismo y Vanguardia. ​Exposición sobre el Juego de Pelota: una mirada ritual y recreativa a esta práctica en el occidente de México.

​Muestra "Futbol wixáritari": una exhibición fotográfica colectiva que visibiliza la conexión cultural y deportiva de esta comunidad indígena.

El INAH restaura el Museo Regional de Guadalajara y Guachimontones para el Mundial 2026 Cortesía INAH

Conservación en Guachimontones: protección del patrimonio arqueológico

Por su parte, la zona arqueológica de Guachimontones recibirá 4 millones de pesos destinados íntegramente a la conservación de sus estructuras. Los trabajos, coordinados por la Dirección de Obras y Proyectos del INAH, se centran en la liberación de flora, poda, deshierbe y control de plagas del arbolado para asegurar la integridad de los basamentos circulares únicos en el mundo.

Esta atención técnica es fundamental para preservar el sitio ante el incremento de flujo turístico que se espera en los próximos meses en el estado de Jalisco.