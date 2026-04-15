¿Es posible que todo lo que nos contaron sobre la "primera mujer" sea una construcción para mantenernos en silencio? Elisa Queijeiro, humanista y escritora, llega para derribar los muros de la culpa ancestral y devolvernos un espejo donde la fuerza y la sabiduría son las verdaderas protagonistas.

Según estudios de instituciones dedicadas a la historia de las religiones y el análisis de arquetipos (patrones de comportamiento universales), las narrativas fundacionales han moldeado la psique femenina durante siglos. Queijeiro propone que es momento de realizar una relectura consciente para recuperar nuestro libre albedrío.

"Las hijas de Eva y Lilith": el libro que revela por qué nos enseñaron a sentir culpa Canva

El mito de la culpa: la desmitificación de Eva

Para Elisa Queijeiro, el mito de Eva ha sido uno de los más perjudiciales debido a la carga de un "pecado original" que presenta a la mujer como alguien inherentemente dañado o incapaz. Sin embargo, su investigación propone una visión radicalmente distinta.

La convierten en quien desobedece, en quien es tonta... pero hay una decisión consciente por parte de Eva que tiene que ver con el conocimiento. Gracias a ella dejamos de ser infantiles para siempre", afirma la autora.

En lugar de ver a Eva como el origen de la caída, Queijeiro nos invita a verla como el origen de la conciencia. Al tomar la manzana, Eva no cede ante un engaño, sino que ejecuta el primer acto de libre albedrío en la historia de la humanidad, abriendo la puerta al saber.

"Las hijas de Eva y Lilith": el libro que revela por qué nos enseñaron a sentir culpa Canva

Lilith: la fuerza que la historia decidió callar

Lilith representa la autonomía sexual y la determinación, rasgos que, al ser considerados "incómodos" para las estructuras tradicionales, derivaron en su transformación mítica en un demonio o una figura siniestra.

La callaron porque es muy poderosa. La primera parte del mito nos narra a una mujer que toma la decisión de no someterse y se va. Eso no era conveniente", explica Queijeiro durante la entrevista.

La autora señala que Lilith encarna esa esencia decidida que habita en toda mujer, pero que a menudo se oculta por miedo al juicio. Reconocer a Lilith es aceptar que somos, al mismo tiempo, nido y sepulcro; la profundidad de la tierra donde la vida brota con fuerza.

"Las hijas de Eva y Lilith": el libro que revela por qué nos enseñaron a sentir culpa Canva

14 Arquetipos: espejos para la mujer de hoy

La nueva edición de Las hijas de Eva y Lilith propone un recorrido por 14 arquetipos (modelos de personalidad) que funcionan como espejos para que la lectora identifique en qué estado de su vida se encuentra actualmente.

Eva de piedra : Aquella que no da el paso por miedo o comodidad.

: Aquella que no da el paso por miedo o comodidad. Lilith Aqua: Mujeres con dones personales que temen expresar por el "qué dirán".

Mujeres con dones personales que temen expresar por el "qué dirán". Eva Conciencia: El estado de autorreconocimiento y sabiduría plena.

Esta obra no busca etiquetar, sino fomentar la compasión hacia una misma. Al entender nuestros procesos, dejamos de vernos como "insuficientes" para empezar a habitarnos desde la seguridad y la evolución constante.

"Las hijas de Eva y Lilith": el libro que revela por qué nos enseñaron a sentir culpa Canva

¿Cómo salir del ciclo de la culpa?

Sentirse insuficiente o atrapada en estereotipos culturales puede generar un desgaste emocional severo. Si sientes que la culpa paraliza tu capacidad de decisión, considera estas acciones de empoderamiento:

Reconocimiento : Identifica en qué arquetipo estás habitando sin juzgarte.

: Identifica en qué arquetipo estás habitando sin juzgarte. Red de apoyo : Ya no estamos solas; busca círculos de mujeres o ayuda profesional.

: Ya no estamos solas; busca círculos de mujeres o ayuda profesional. Honestidad: Pregúntate: "¿Qué consejo le daría a mi hija si me contara lo que yo me cuento a mí misma?".

El camino hacia la liberación comienza con el fin de los inventos sobre nuestra propia historia. Como bien cierra Elisa: