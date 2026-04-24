¡El hallazgo que nadie esperaba! Encuentran versos de La Ilíada dentro de una momia en Oxirrinco

En ocasiones, los descubrimientos arqueológicos no solo aportan objetos antiguos, sino pistas inesperadas sobre cómo las sociedades del pasado entendían su mundo. Más allá de templos, tumbas o esculturas, ciertos hallazgos revelan la manera en que el conocimiento, la cultura y las creencias se entrelazaban en la vida cotidiana.

Un reciente hallazgo en Egipto se inscribe en esta línea: una evidencia que conecta la tradición literaria del mundo griego con los rituales funerarios, y que abre nuevas preguntas sobre el valor simbólico de los textos en la antigüedad.

Hallan versos de La Ilíada dentro de una momia en Oxirrinco: el descubrimiento que sorprende a la arqueología Canva

¿En dónde se encontró el canto segundo de la Ilíada de Homero?

La Misión Arqueológica de Oxirrinco, en Egipto, encontró un papiro con versos del canto segundo de La Ilíada colocado sobre el pecho de un individuo momificado hace aproximadamente mil 800 años. El descubrimiento no solo destaca por su valor literario, sino por la forma en que fue depositado.

A diferencia de otros textos recuperados en antiguos vertederos, este papiro estaba cuidadosamente doblado y sellado con limo. Su ubicación, directamente sobre el cuerpo dentro de una tumba de la Necrópolis Alta, sugiere una intención clara en su colocación.

Hallan versos de La Ilíada dentro de una momia en Oxirrinco: el descubrimiento que sorprende a la arqueología Universidad de Barcelona

¿Por qué había un papiro de La Ilíada en una momia egipcia?

El uso de papiros en contextos funerarios no resulta extraño en Egipto. Sin embargo, el contenido de este documento sí marca una diferencia relevante. Durante una entrevista con Pascal Beltrán, en Imagen Radio, la egiptóloga Maite Mascort Roca, codirectora de la investigación, explicó que el papiro cumplía una doble función: protección y prestigio.

Esta persona debía ser de una clase social un poco elevada, teniendo en cuenta que pudo permitirse el lujo de poderse momificar y de enterrarse en una tumba de piedra. Tenía cierta sensibilidad para que le colocaran, como protección y prestigio, un papiro con un texto literario.

Mascort Roca señaló que la inclusión de un texto literario como La Ilíada sugiere una sensibilidad cultural particular. En este caso, la literatura no solo tenía un valor estético o educativo, sino que también adquiría un sentido espiritual y social dentro del ritual funerario.

Por su parte, la conservadora Esther Pons Mellado subrayó que, aunque se han encontrado papiros con textos mágicos o religiosos, este caso resulta excepcional por su naturaleza literaria. Esta diferencia abre nuevas líneas de interpretación sobre las creencias funerarias y la forma en que se manifestaba el estatus social en la antigüedad.

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¿Qué dice el fragmento de La Ilíada encontrado en Egipto?

El papiro contiene versos del canto segundo de La Ilíada, en particular del conocido “catálogo de las naves”. Esta sección enumera a los contingentes griegos que participaron en la guerra de Troya y constituye uno de los pasajes más representativos de la obra atribuida a Homero.

El fragmento fue escrito en griego con tinta negra y recuperado a finales de 2025. Su análisis comenzó en febrero de 2026, mediante técnicas de iluminación especial que permiten leer las capas adheridas tras siglos de deterioro.

Este tipo de estudios facilita no solo la recuperación del contenido textual, sino también la comprensión de su materialidad. El estado del papiro y su disposición ofrecen pistas sobre su uso y su significado dentro del contexto funerario.

Además, el hallazgo permite rastrear la circulación de obras clásicas fuera de los espacios tradicionales de lectura o copia. La presencia de este fragmento en una tumba sugiere que los textos literarios podían desempeñar funciones distintas a las conocidas hasta ahora.

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Oxirrinco, el tesoro arqueológico que sigue revelando secretos

Ubicada a unos 190 kilómetros al sur de El Cairo, la ciudad de Oxirrinco fue un importante centro urbano durante la época romana. Su relevancia radica en su intensa actividad cultural y administrativa, que dejó como legado miles de documentos escritos.

A lo largo de décadas de excavaciones, este sitio ha proporcionado una gran cantidad de papiros que han permitido reconstruir aspectos de la vida cotidiana, la literatura y la organización social del mundo antiguo. Desde registros administrativos hasta textos literarios, Oxirrinco se ha consolidado como una fuente clave para el estudio de la antigüedad.

El nuevo hallazgo confirma que el sitio aún resguarda vestigios de gran valor. Tanto Mascort como Pons coinciden en que se trataba de una ciudad altamente culta, donde la literatura griega tenía una presencia significativa. Este contexto ayuda a entender por qué un texto como La Ilíada pudo formar parte de un ritual funerario.

Las investigadoras adelantaron que las próximas exploraciones arqueológicas, previstas para 2027, podrían aportar nuevos hallazgos. La posibilidad de encontrar más textos clásicos abre un panorama amplio para futuras investigaciones.

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¿Por qué este descubrimiento cambia lo que sabemos del mundo antiguo?

El hallazgo redefine la comprensión sobre el uso de la literatura en la antigüedad. Hasta ahora, los textos encontrados en momias solían estar vinculados con prácticas mágicas o religiosas. Este caso introduce una dimensión distinta, en la que la literatura también funcionaba como símbolo de estatus y elemento protector.

De acuerdo con Esther Pons Mellado, se trata de la primera vez que aparece un texto de estas características en un contexto como este. Este hecho sugiere que la relación entre cultura, poder y muerte tenía matices más complejos de lo que se había documentado.

La presencia de La Ilíada en una tumba egipcia indica que el mundo antiguo estaba conectado a través de redes culturales que trascendían fronteras geográficas y tradiciones locales.