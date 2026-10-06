Guardia Nacional refuerza vigilancia en la zona arqueológica de Monte Albán

OAXACA, Oax.— Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio cultural y proteger a turistas y trabajadores, elementos de la Guardia Nacional realiza recorridos de vigilancia y proximidad social en la zona arqueológica Monte Albán, responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), asentada en la periferia de la capital de Oaxaca

De acuerdo con un comunicado, los efectivos llevan a cabo labores de orientación y apoyo a los turistas, así como acciones de proximidad social.

Algunas de las tareas que realizan son revisiones de mochilas, pertenencias o control de acceso en Monte Albán, para evitar el ingreso de objetos prohibidos o armas.

Las labores de la Guardia Nacional se intensificaron a raíz de un ataque en abril en la zona arqueológica de Teotihuacan. Foto: Cortesía Guardia Nacional.

Durante el recorrido los visitantes reciben recomendaciones sobre el cuidado y la conservación del patrimonio cultural de México, invitándolos a hacer uso del número telefónico 088 de atención ciudadana, donde se reciben reportes y se canalizan denuncias por posibles delitos.

La seguridad en la zona arqueológica cambió tras el tiroteo del 20 de abril pasado en la zona arqueológica de Teotihuacan, en el Estado de México, un evento ue sembró el pánico cerca de la Pirámide de la Luna y la Calzada de los Muertos.

En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, la 38 Coordinación de Unidad y el 17 Batallón de la Guardia Nacional son responsables de los patrullajes en los corredores prehispánicos de Monte Albán, la antigua capital de la civilización zapoteca.