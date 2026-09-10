“Hay que regresar la ciudad al ciudadano”: Miquel Adrià

“Es necesario regresar la urbe al ciudadano y para ello necesitamos una ciudad con menos placas de concreto, menos asfalto y que sea más permeable, más verde, con más árboles, más peatonal, con más banquetas y más diversa”.

Así lo comenta a Excélsior Miquel Adrià (Barcelona. 1956), codirector del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, foro dedicado a explorar los retos de las grandes urbes, que se realizará del 17 al 20 de septiembre, bajo el tema de Movimientos, con un programa de 12 conferencias, tres exposiciones, más de 10 rutas por la ciudad, visitas especializadas, nueve pabellones en el espacio público y una instalación lumínica.

Y agregó: “(La ciudad) también será mejor si podemos ir en patineta o en bicicleta por carriles seguros; será mejor si tenemos un buen transporte, tanto en superficie como subterráneo, y si podemos llegar con vehículos privados… pero que no sea la única solución y acabe colapsando”.

El Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli se realizará del 17 al 20 de septiembre en la Ciudad de México. Foto: Cortesía Festival Mextrópoli

¿Por qué apostar por Movimientos en este Mextrópoli?

Movimientos aborda la idea de la ciudad como un organismo vivo y complejo que, generación tras generación, lo vamos transformando y que, por su propia esencia, siempre será un proyecto incompleto, capa por capa, generación tras generación, entendiendo que la urbe tiene esa doble condición: por un lado, como organismo físico hecho de calles, edificios, plazas, parques; y la “civitas”, es decir, ese lugar hecho de ciudadanos”.

Además, comenta que esos movimientos no sólo aluden a la continua itinerancia de ciudadanos, sino también a los movimientos naturales que inciden en su rostro. “La CDMX también está sometida a otro tipo de movimientos y en este caso, los sismos han transformado drásticamente en algunas ocasiones nuestra ciudad, entendiendo esa consecuencia de una ciudad que se mueve, pero que también sufre ante esos traumas del movimiento”, asegura.

¿La movilidad es un pendiente de las grandes urbes? “Diría que no hay mucho que descubrirle ahí, ya que el diagnóstico está hecho, es claro y compartido con la mayor parte de las ciudades de tamaño grande: el mejor transporte es el que no se usa, por tanto, lo mejor es vivir y trabajar cerca… Me parece que la posibilidad de vivir y trabajar en las mismas colonias mejoraría mucho y evitaría el colapso del transporte, tanto público como privado, y para eso hay que incentivar medidas importantes.

El arquitecto Riken Yamamoto, Premio Pritzker de Arquitectura 2024, se presentará en el Festival Mextrópoli. Foto: Cortesía Festival Mextrópoli.

“Y una de esas medidas pasa no tanto por mejorar el transporte, sino la oferta de vivienda asequible en las colonias, barrios, alcaldías, ayuntamientos. Por tanto, una política de incrementar la oferta de vivienda asequible en la CDMX mejoraría mucho y evitaría tener que desplazarnos durante horas”.

¿Qué destacaría de Mextrópoli 2026? “De entrada, las conferencias que vamos a tener con ponentes de talla global, como Riken Yamamoto, Premio Pritzker de Arquitectura 2024, hasta algunos de los arquitectos más destacados del panorama mundial actual, como Lina Ghotmeh (París) o Manuel Aires Mateus (Lisboa).

“Sin duda, Junya Ishigami (Tokio), el arquitecto más revelador del panorama global, y otros más que nos permitirán ampliar esa mirada sobre la realidad que vivimos en esta ciudad en constante transformación. Probablemente no hay un evento con un elenco de este nivel en todo el continente”, detalla.

¿Podría hablar de las exposiciones programadas?

Hay que destacar la exposición Entretejidas, que reunirá a cerca de 200 arquitectas del presente y del pasado, es decir, desde las pioneras hasta las nuevas generaciones que ya están muy activas. Creo que será una exposición reveladora que, además, irá acompañada de un libro-catálogo”.

“Entretejidas será inaugurada en el Colegio de San Ildefonso el 17 de septiembre, permanecerá hasta el 6 de diciembre, y digamos que es un repertorio amplio del trabajo de tantas arquitectas, en donde se incluyen maquetas, proyectos en curso y otros más que se hicieron hace décadas”, explica.

Las otras dos exposiciones serán: “Polis. Premio Europeo de Espacio Público”, en el Centro Cultural de España, con 32 obras que se organizarán en ocho ejes temáticos: memoria, reciclaje, movilidad, mercados, renaturalización, participación, vivienda y cuidados; y “Construir Europa. Arquitecturas Catalanas”, en el espacio Laguna, en la colonia Doctores.

“Esas tres exposiciones, de algún modo, nos van a mostrar distintas prácticas y distintos modos de abordar el tema y entender cómo desde la arquitectura podemos pensar, diseñar, construir mejores ciudades”, concluye.