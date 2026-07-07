¿Sin planes con tus hijos? El CENART tiene funciones que no te puedes perder este julio

Si estás buscando actividades culturales para disfrutar con tus hijos durante las vacaciones de verano, el Centro Nacional de las Artes (CENART) preparó una cartelera con opciones para todas las edades que incluye ópera, danza, teatro y conciertos.

Del 3 al 26 de julio, las familias podrán disfrutar de espectáculos inspirados en historias llenas de fantasía y presentaciones musicales, ideales para compartir un momento especial con los más pequeños.

Cartelera del CENART en julio

Si planeas asistir, se recomienda comprar los boletos con anticipación y consultar la disponibilidad de cada función para asegurar tu lugar.

"La ópera es puro cuento… ¡y el ballet también!"

"El niño que cabalga asteroides"

Si te gusta El Principito, esta obra puede convertirse en una excelente opción. A través de la danza y un viaje lleno de simbolismos, aborda la desconexión emocional entre padres e hijos, invitando a reflexionar sobre los vínculos familiares.

Cuándo: Viernes 10 y sábado 11 de julio.

Dónde: Teatro de las Artes, CENART.

CENART anuncia cartelera de julio con espectáculos para niños y familias Foto: CENART

"Monkey": la leyenda del Rey Mono llega al escenario

Basada en la famosa leyenda del Rey Mono, esta obra cuenta la historia de un mono nacido de un antiguo huevo de piedra que, tras comer los duraznos de la longevidad, obtiene poderes extraordinarios. Sus travesuras lo llevan a enfrentarse a un desafío impuesto por Buda que cambiará su destino.

Cuándo: Sábado 25 y domingo 26 de julio.

Dónde: Teatro de las Artes, CENART.

CENART anuncia cartelera de julio con espectáculos para niños y familias Foto: CENART

"La flauta mágica, según Papageno"

Inspirada en la célebre obra de Wolfgang Amadeus Mozart, esta adaptación sigue las aventuras de Papageno y el príncipe Tamino, quienes emprenden un viaje lleno de desafíos, magia y personajes fantásticos.

Además, contará con una función relajada, ideal para personas con neurodivergencia o quienes prefieren una experiencia con estímulos sensoriales moderados.

Cuándo: Sábado 18 y domingo 19 de julio.

Función relajada: Viernes 17 de julio.

Dónde: Teatro de las Artes, CENART.

CENART anuncia cartelera de julio con espectáculos para niños y familias Foto: Jorge Arreola / CENART

"Sincopado": una experiencia para los amantes del jazz

Quienes disfrutan del jazz también encontrarán una opción dentro de la cartelera del CENART. El ciclo contará con la presentación del pianista y compositor Alberto Zuckermann, reconocido por su trayectoria en escenarios de México y Europa.

Cuándo: 12 de julio, a las 17:00 horas.

El programa también incluye las presentaciones de Los Vecinos. Latin Jazz, el 18 de julio a las 19:00 horas; Rayuela, el 25 de julio a las 19:00 horas, y el concierto "Homenaje a Portishead", que cerrará el ciclo el 26 de julio a las 17:00 horas.

CENART anuncia cartelera de julio con espectáculos para niños y familias Foto: CENART

Si aún no tienes planes para estas vacaciones, la cartelera del CENART ofrece una excelente oportunidad para compartir tiempo de calidad con tus hijos mientras disfrutan de espectáculos de música, teatro, danza y ópera para toda la familia.