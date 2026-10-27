Nombran al xoloitzcuintle patrimonio inmaterial en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México nombró Patrimonio Cultural Inmaterial los saberes, prácticas, expresiones y representaciones culturales asociados al xoloitzcuintle.

Este martes la Jefatura de Gobierno publicó un decreto en la Gaceta Oficial por medio del cual se realiza la declaratoria la cual entrará en vigor a partir de este miércoles.

Un perro xolo en procesión

El decreto explica que, desde las sociedades mesoamericanas, particularmente en la Cuenca de México, se reconoce la presencia de perros.

El xoloitzcuintle resurgió como símbolo de los valores y de la identidad de la mexicanidad en la revolución cultural de inicios del siglo XX, siendo plasmado en obras del muralismo mexicano y que estas representaciones artístico-culturales forman parte de la identidad de la Ciudad de México", señala.

Así los xoloitzcuintles en CDMX Jonás López

El decreto indica que se deben preservar los conocimientos tradicionales asociados al xoloitzcuintle.

Los saberes, prácticas, expresiones y representaciones culturales asociados al xoloitzcuintle constituyen un patrimonio de profunda relevancia histórica, ancestral y simbólica, cuya permanencia se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida cultural de la Ciudad de México", apunta.

El objetivo de protección de la declaratoria es el patrimonio cultural inmaterial y NO el animal, la raza canina, sus variedades o sus características biológicas, aclara.

El objeto de la presente Declaratoria es reconocer y salvaguardar las narraciones, creencias, conocimientos tradicionales, prácticas, simbolismos y expresiones culturales asociados al xoloitzcuintle que sean reconocidos, recreados y transmitidos por comunidades, grupos y personas investigadoras, artistas, historiadoras o cronistas en la Ciudad de México", indica.

La Secretaría de Cultura deberá elaborar un Plan de Salvaguardia e inscribir la declaratoria en la Plataforma Digital del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.