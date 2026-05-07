Festival de barbacoa, pulque, mixiote y enchiladas en CDMX: cuándo y dónde

El Festival Hidalgo llevará a la CDMX barbacoa, pulque, mixiote, enchiladas, entre otras ofertas gastronómicas para que todos puedan degustar los sabores de dicho estado.

Además de todos los platillos que habrá, también será un espacio cultural para la música, danza, artesanías y hasta un desfile.

Festival Hidalgo en Los Pinos, CDMX

Festival Hidalgo en Los Pinos, CDMX Especial

El Festival Hidalgo se realizará en Los Pinos, CDMX, el sábado 9 y domingo 10 de mayo del 2026, por lo que se convierte en una excelente opción para celebrar el Día de las Madres en la capital del páis.

El Complejo Cultural Los Pinos se ubica en Avenida Molino del Rey 252, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

Durante ambos días las actividades serán en un horario de 10:00 a 17:00 horas y la entrada será gratuita.

Este Festival es organizado por las secretarías de Cultura del Gobierno de México y del estado de Hidalgo.

Barbacoa, pulque, mixiote, enchiladas y más

Festival Hidalgo en Los Pinos, CDMX Especial

Lo más atractivo de este Festival será sin duda la presencia de cocineras tradicionales que ofrecerán platillos típicos y con ellos conquistarán a todos los presentes.

La comida será procedente de municipios hidalguenses como Actopan, Acaxochitlán, Chapantongo, Santiago de Anaya, Huejutla, Singuilucan, Chilcuautla, San Felipe Orizatlán, Tula de Allende, San Agustín Metzquititlán, Agua Blanca, Zimapán, Mixquiahuala, Tianguistengo y Molango.

Entre la oferta gastronómica habrá:

Barbacoa

Zacahuil

Enchiladas huastecas

Enchiladas empulcadas

Mixiotes

Quesadillas de hongo, huitlacoche, quelite y flor de calabaza

Tamales de mole

Sopa de haba

Conejo en salsa de morita

Tlacoyos

Gorditas

Agua de chayote y maracuyá

Café de olla

Además, habrá productores locales que llevarán delicias como miel, derivados de xoconostle, café, chocolate, pan, granola, quesos, vinos y dulces típicos.

Incluso se podrán degustar curados de Agua Blanca, así como derivados de pulque de Singuilucan.

Oferta cultural y música

Durante la inauguración, se realizará un desfile en el que participarán siete comparsas y se realizará una muestra de nueve danzas de distintas regiones del estado.

También se creará un tapete monumental de arte efímero con arenas teñidas e iconografía hñähñu: estrellas de ocho puntas, aves, flores y grecas.

Por otra parte, habrá una muestra de danzas tradicionales de Hidalgo: “La ofrenda”, “Ixtle”, “Sones de costumbre”, “Mitotiani elotl”, “Cuatecomajtini” y “Xilocochitl”.

El evento será amenizado por la Orquesta Filarmónica de Pachuca, así como el Coro Monumental de Tulancingo y algunas bandas de viento, tríos y grupos de son y reggae. Serán en total más de 900 artistas los que se presentarán.

Para llegar al Festival, lo más recomendable es trasladarse en Metro. La estación más cercana es Constituyentes de la Línea 7 del Metro. También queda la Línea 3 del Cablebús, bajándote en Los Pinos.

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