Antes del río: Rabi Montoya expone en Casa Vezmé Condesa

CIUDAD DE MÉXICO.

Vezmé presentó en su tienda en la Condesa, Antes del río, propuesta expositiva del artista Rabi Montoya inspirada en el agua, el territorio y las distintas formas en que la naturaleza transforma el paisaje.

Nueva exposición de Rabi Montoya, “Antes del río” Especial

Una obra que nace del territorio

Antes del río parte de la experiencia de Rabi Montoya habitando junto al río Pixquiac, en una región de bosque mesófilo donde el agua está presente más allá de su forma líquida: en la niebla, la humedad, la lluvia, la vegetación y la atmósfera. Bajo esta perspectiva, el artista plantea el agua como una fuerza en constante transformación, capaz de conectar fenómenos, modificar la materia y sostener la vida.

La muestra reúne piezas de arte cerámico concebidas como distintas manifestaciones del agua, incluyendo composiciones murales, formatos circulares y esculturas inspiradas en especies vegetales de la región del río. El recorrido establece un diálogo entre las obras y la arquitectura de la tienda, llevando la propuesta de Montoya al espacio cotidiano de Vezmé en Condesa.

Programación artística en Casa Vezmé

Antes del río forma parte de la agenda cultural de Casa Vezmé, la galería de arte que Vezmé mantiene dentro de su tienda de ropa y que renueva su programación de forma periódica. El proyecto presentó previamente Believe de Emmy Araf, y próximamente continuará con Materia Velada, de Mont Ventura, artista mexicana cuyo trabajo de ilustración y muralismo ha alcanzado escenarios nacionales e internacionales. Con esta muestra, Casa Vezmé suma un nuevo capítulo a una programación que busca acercar distintas expresiones creativas al público desde su tienda en la Condesa.

Nueva exposición de Rabi Montoya, “Antes del río” Especial

Visita la exposición

Antes del río puede visitarse dentro de la misma tienda donde Vezmé presenta sus colecciones —una tienda de ropa en la Condesa que, desde la apertura de Casa Vezmé, funciona también como punto de encuentro cultural. La entrada a la exposición es gratuita.

Acerca de Vezmé

Vezmé es una marca mexicana de moda con tienda física en la Condesa, Ciudad de México. A través de Casa Vezmé, su espacio en Popocatépetl 32, la marca desarrolla una programación artística continua en colaboración con artistas y creadores, convirtiendo la experiencia de compra en un punto de encuentro entre moda, arte y cultura.

Popocatépetl 32, Condesa, Ciudad de México

Todos los días, 7:00 a 19:00 h — entrada gratuita

Visita Vezmé: vezme.com.mx