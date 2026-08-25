Augusto Mora explora poder, corrupción y violencia en el ocaso del Maximato

Con la publicación de Los esbirros del palacio, el escritor Augusto Mora (CDMX, 1984) aborda, desde el terreno de la novela gráfica, temas como el poder, la corrupción y la violencia en la periferia de México, específicamente en el ocaso del Maximato callista.

“El primer acercamiento que tuve con aquel momento histórico fue mi aproximación a una historia familiar, ya que mi bisabuelo fue un político de aquel momento y me intrigaba mucho que, desde niño, escuchaba que lo habían asesinado. Eso lo contaba mi abuela. Cuando me dediqué a escribir, a hacer comic y novela gráfica, empecé a rastrear qué había sucedido con ese personaje”, comentó en entrevista.

Luego de hacer una búsqueda en archivos, detalló Mora, descubrió la historia de un conflicto político que ocurrió a finales de los años 20, en Guerrero, entre un partido local y el Partido Nacional Revolucionario (PNR).

Esta novela gráfica es un drama político de ficción que retoma personajes históricos de México. Imagen tomada del libro "Los esbirros del palacio".

Pero para contar aquella trama no quise hacer un libro de no ficción, porque iba a ser complejo unir todas las piezas y terminaría siendo un cómic documental, por lo que decidí crear un drama político de ficción, del cual me fui inspirando en diferentes políticos y personajes que aparecen de aquel periodo para tratar de contar, a partir de lo local, lo que ocurría en todo el país, a partir del momento en que Álvaro Obregón fue asesinado”, aseguró.

¿Cuál es la crítica vertida en torno a ese periodo?, se cuestionó a Augusto Mora. “Me parece que, en aquel momento, conocido por tratar de superar el México armado, de caudillos y militares asesinándose, hubo una parte negativa y cargada de violencia.

"Los esbirros del palacio", novela gráfica de Augusto Mora. Imagen tomada del libro "Los esbirros del palacio".

“Y todo eso creó la forma de hacer política que tenemos hasta nuestros días, es decir, con el mismo sistema de partidos y de políticos que muchas veces tratan de llegar al poder, con estrategias que moralmente no son tan buenas, y eso es algo que intenta retratar el libro, porque las cosas, sobre todo en política, no siempre son blancas o negras”, expuso.

El relato, protagonizado por Aurelio, descubre a un político que lucha por sus ideales y que actúa con la intención de querer cambiar al mundo. “Sin embargo, lo que ocurre es que se da cuenta de que el sistema es más poderoso de lo pensado, por lo que esa dinámica termina por corromperlo”.

¿Es su novela un reflejo de nuestro tiempo?