Exposición “Puntos suspendidos en el espacio” especula con la mirada de un astronauta

Imaginada como la bitácora de un astronauta que recorre distintos planetas, la exposición “Puntos suspendidos en el espacio” reúne cerca de 50 piezas de artistas como Juan Soriano, Jan Hendrix, Solange Salazar, Pedro Coronel y Olga Costa, entre otros, utilizando técnicas como el collage, el esgrafiado y la serigrafía.

“La muestra —que se exhibe en el marco del 54 Festival Internacional Cervantino en el Museo Palacio de los Poderes, en el centro de Guanajuato— es una revisión del portafolio de Artes Gráficas Panamericanas (AGPA), que fue un esfuerzo de la empresa Cartones y Papeles de México en el que invitó a un gran grupo de artistas para crear la bitácora de un astronauta, está acomodada por planetas imaginarios, integrada por grupos de piezas que comparten formas, colores y texturas, y que aluden a un recorrido imaginario por distintos planetas”, comentó Beto Díaz Suárez, curador de la muestra.

Artes Gráficas Panamericanas está compuesta por cerca de 455 piezas elaboradas entre los años 70 y 80. “En la primera aproximación que hice al revisar estas obras me hizo pensar en una exposición dedicada al paisaje, pero no quise que se sintiera como una exposición horizontal o que fuera como un acto repetitivo, así que esas texturas de las piezas me llevaron a pensar en las posibilidades de otros mundos”, explicó el curador.

La exposición está imaginada como la bitácora de un astronauta que recorre distintos planetas Cortesía Difusión y Fomento Cultural/ Femsa

“Es una continuación de todas esas exploraciones que se han hecho del papel y de las posibilidades que sigue teniendo la obra gráfica”, abundó Díaz Suárez.

La revisión —presentada por Femsa a través de Difusión y Fomento Cultural— incluye piezas como “Desplazamiento mágico sobre la montaña”, de Hendeix; “Señales de vida”, Héctor Xavier”, “Cerro con magueyes”, de Olga Costa; “Iceberg”, de Toni Onley; “Alfabeto”, de Emilio Scanavio; “Petrolífero”, de Carlos Nakatani; “Triangulación”, de Sigfrid Calderón, entre otras.

El curador también comentó que la exhibición “es un ejercicio de especulación, de ficción y de esas posibilidades de acercarnos a los planetas, a los otros territorios, pero no en un sentido de conquista. Pensemos por ejemplo que cuando el hombre llega a la luna, lo primero que hace es plantar una bandera, pero qué pasaría si más bien conociéramos primero el planeta o si no plantamos nuestra bandera.

“Así que es también una reflexión a partir de la ciencia ficción, de buscar otras formas de habitar y de entendernos este mundo, en donde quiera que estemos y la relacionarnos también con los otros seres y personas está bien vocación de la ciencia”, concluyó.