Integrantes del colectivo Defendamos la Colección Gelman cuestionaron ayer que el INBAL, que dirige Alejandra de la Paz, no ha aclarado cómo fue que el óleo Congreso de los pueblos por la paz, de Frida Kahlo –que será subastado hoy en Christie’s– salió del acervo del Museo Frida Kahlo, Casa Azul.

“La obra figura en el inventario notariado que Diego Rivera elaboró al constituir el fideicomiso, bajo la tutela del Banco de México, para resguardar el acervo de la Casa Azul, y el INBAL no explica cuándo, cómo ni con qué autorización salió de allí", subrayó el colectivo que la noche del domingo denunció la venta del cuadro en Christie’s, exigiendo que la autoridad cultural frene su venta.

A dicha solicitud, el INBAL respondió a Excélsior (16/11/2026) que la obra fue donada por la artista al Congreso por la Paz antes de la declaratoria que protege su legado e indicó que la prohibición de exportación definitiva se aplica a las obras que se encontraban en territorio nacional al publicarse la declaratoria del 25 de julio de 1984.

Al respecto, el colectivo reviró:

El INBAL sostiene que la prohibición de exportación definitiva sólo aplica a las obras que estaban en territorio nacional cuando se publicó el decreto del 25 de julio de 1984. Ese argumento responde a otra pregunta. Lo que cuestionamos es que una pintura inventariada en un fideicomiso, con la cláusula de que ningún objeto podía ser extraído ‘bajo ningún motivo ni pretexto’, haya sido misteriosamente retirada y vendida, e incluso ofrecida por segunda vez en una subasta”.

Expusieron que Frida pintó la obra en octubre de 1952, cuando el Congreso de los Pueblos por la Paz estaba previsto para diciembre de ese mismo año, en Viena. “Rivera viajó a esa ciudad, pero no existe constancia de que llevara la pintura”, advirtieron.

Además, explicaron que

La pintura "Congreso de los pueblos por la paz" fue pintada por Frida Kahloen 1952; no existe constancia de que Diego Rivera haya llevado la obra a Viena en ese mismo año. Foto: Tomada de la página de Christie's.

“la versión que sitúa en 1953 el traslado de la obra al Congreso, atribuida al historiador Luis-Martín Lozano, es cronológicamente imposible y recordaron que se ha documentado que la obra se presentó en el homenaje que Lola Álvarez Bravo organizó a Kahlo en la Galería de Arte Contemporáneo, en abril de 1953.

“O regresó o nunca salió de México y aun si en esa muestra se consignó como ‘propiedad del Congreso por la Paz’, como afirma el INBAL, eso ocurrió en territorio mexicano y no implica que la pintura saliera del país. (Además), cuatro años después aparece en el inventario de Rivera de 1957”, detallaron.

A partir de entonces no hubo noticia del paradero de la pintura hasta 1997, cuando apareció expuesta en Barcelona. Lo único que se sabe antes es lo que consigna Helga Prignitz-Poda: que en 1988 pertenecía a Ramis Barquet, pero ambas fechas son posteriores al decreto de 1984.

Por tanto, el colectivo exigió que,

si el INBAL está seguro de lo que afirma, que lo demuestre con documentos y que lo haga antes de que se venda la obra, no después”, por lo que exigió que Christie’s suspenda la venta del óleo hasta que se acrediten públicamente su procedencia y su propiedad.

Además, solicitó que el INBAL haga públicos los documentos en que sustenta su postura, así como la solicitud enviada a Christie’s y la respuesta que reciba; y que el Banco de México, como institución a cuya tutela quedó el fideicomiso y las autoridades competentes aclaren cuál es el estatus de la obra dentro del inventario original de la Casa Azul.