Eugenia Marcos (1953) recrea en óleos y exvotos historia de niñas vendidas

Inocencia suplica a San Judas Tadeo, santo de las causas difíciles y desesperadas, que le devuelva la libertad que perdió a los 11 años, cuando sus padres la vendieron a un narco. Dolores Cadenas agradece a San Juan Bailón el don del buen sazón, que permitió que sus suegros ya no la golpearan.

Éstas son las historias que narran dos de los exvotos que, junto con un óleo “madre”, integran la exposición Niñas vendidas, que reúne unas 35 piezas de Eugenia Marcos (1953), que se inaugurará el 12 de marzo, a las 19:00 horas, en la Universidad del Claustro de Sor Juana.

La artista visual afirma en entrevista que “la muestra está dedicada a todas las niñas que han visto truncados sus sueños a partir del momento que, amparados en los usos y costumbres de algunas comunidades indígenas, los padres las venden ‘antes de que les toque la luna’, es decir, antes de su primera menstruación”.

Explica que el proyecto surgió a partir de que el colectivo Voces por Ellas la invitó a participar entregando dos obras al mes, en las que denunciara la violencia contra la mujer.

“El tema me interesó a raíz de que escuché una noticia sobre el tema y vi que, a pesar de los grupos de apoyo que están alrededor, no se ha logrado erradicar esta usanza que viola por completo los derechos de los niños y truncan su infancia”, señala.

Quien estudió Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana detalla que, no obstante que la legislación mexicana establece la prohibición legal del matrimonio de menores de 18 años, entre 2010 y 2021 se registraron al menos 153 mil matrimonios infantiles; y los estados más vulnerables son Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Y que, según el Inegi, más de 3 mil niñas guerrerenses, entre nueve y 17 años, parieron en 2021.

“Decidí visibilizar esta problemática a través de la mirada inocente de las niñas, las víctimas; y utilizando nombres simbólicos, como Soledad o Dolores”, dice.

Añade que realizó 20 exvotos solos, más sobre temas de actualidad, como las madres buscadoras, y uno dedicado a Sor Juana en la cocina.

La muestra se exhibirá hasta el 26 de mayo.