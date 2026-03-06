Brilla repertorio de compositoras; música latinoamericana

Integrantes del Estudio de Ópera de Bellas Artes (EOBA) dedicarán un concierto al repertorio creado por compositoras latinoamericanas, hoy y mañana, en el Pabellón Escénico del Centro Cultural del Bosque y en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, respectivamente, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Este concierto, titulado Resonancias femeninas, “busca enaltecer la figura femenina dentro de la composición, dentro de las compositoras latinoamericanas, así que nos enfocamos en diversos estilos y también en lo que contienen en términos de la poesía. Por ejemplo, aquí hay varias obras que tienen poesía de Rabindranath Tagore o Rubén Darío”, comentó a Excélsior la mezzosoprano Cassandra Zoé, coordinadora artística del EOBA.

Aunque la raíz del concierto es más bien el folclor latinoamericano, expuso que es posible verlo en la obra de Rocío Sanz, que es de Costa Rica. “Tenemos obras del periodo romántico tardío, como Dolores Castegnaro (1900–1979), quien también es de Costa Rica. Además, expondremos la influencia del modernismo con Modesta Bor, de Venezuela, y su equivalente en Cuba, Gisela Hernández”.

A estas creadoras se sumarán “la argentina Yvette Souviron, la chilena Violeta Parra y nuestro orgullo, la mexicana Gabriela Ortiz, de quien presentaremos su ciclo Canciones del agua”, añadió.

Así que este concierto expone la riqueza de las compositoras latinoamericanas, apuntó Zoé, “en términos de lo bien que escriben, de lo mucho que conocen la voz humana y de lo expresivas que son en su escritura”.

¿Qué tan conocidas son estas compositoras en México? “Tal vez no son tan conocidas, pero en la investigación que hicimos, sus nombres aparecen en las antologías, es decir, sí están presentes y son reconocidas.

“Lo que ocurre es que pocos cantantes se interesan en abordarlo (el repertorio), quizá porque se quedan más interesados únicamente en la ópera y en todo lo que pueden obtener de la ópera artísticamente”, consideró.

Sin embargo, como parte del fin educativo que tiene el EOBA “buscamos que sus integrantes se atrevan y sepan cómo abordar todos los formatos de concierto

que existen”.

¿Cuál es el reto para que se conozcan más estas creadoras? “Lo más importante es que los artistas tengan curiosidad de investigar, de acercarse al repertorio y tomar riesgos musicales abriendo partituras a veces desconocidas, y que nosotros mismos seamos quienes hagamos el esfuerzo de visibilizar este hermoso trabajo que realizan compositoras como todas las que te mencioné.

“Y también es importante que, por parte de los grupos artísticos de todos los espacios, exista este interés de enaltecer todo tipo de obras nuevas, sin importar incluso el género, porque creo que va más allá del género”, concluyó.

El dato

Música y poesía

· El programa para este par de conciertos, que se realizarán hoy y mañana, tiene obras de Rocío Sanz, Dolores Castegnaro, Modesta Bor, Gisela Hernández, Yvette Souviron y Violeta Parra.