Consuelo Sáizar gana el Juan Pablos, premian su aportación al mundo del libro

“El año pasado recibí en Madrid la noticia de la muerte de mi madre. Hace un par de horas, de nuevo en Madrid, recibí una de las noticias más anheladas en mi vida: me ha sido otorgado el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 2026”, comentó ayer la comunicóloga y editora Consuelo Sáizar.

En su cuenta de Facebook, la gestora cultural e investigadora, que posee estudios en sociología e historia intelectual, agradeció a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), constituida en jurado calificador, que le haya otorgado este galardón creado en 1978, en reconocimiento a sus más de 40 años de trayectoria.

“Me honra incorporarme a una lista en la que figuran Rafael Giménez Siles, los Joaquín Díez-Canedo, Arnaldo Orfila Reynal, Juan Grijalbo, Neus Espresate, Patricia Van Rijh, Marisol Schultz, José Luis Ramírez Cota, Jorge Velasco Félix, Ricardo Nudelman y muchos otros, todos tan admirados.

“Sus catálogos han contribuido a formar nuestra conversación intelectual; sus propuestas trazaron la historia cultural y el pensamiento de nuestro idioma”, apuntó quien recibirá el Juan Pablos en una ceremonia el próximo 10 de noviembre en el Castillo de Chapultepec.

“Su carrera combina la dirección de empresas editoriales, la investigación académica sobre la industria del libro, la promoción de la lectura y la participación en proyectos culturales de alcance nacional e iberoamericano”, detalló la Caniem en un comunicado.

La egresada de la Universidad Iberoamericana cursó un posgrado y una maestría en las universidades de Cambridge y de Oxford, respectivamente, y fue Research Scholar en la Universidad de Harvard.

Ha dirigido las editoriales Jus, Hoja Casa Editorial y el Fondo de Cultura Económica, y fue presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es catedrática de la Universidad Panamericana y de El Colegio de México.