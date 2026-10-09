Emmanuel Carrère admite que no ha leído a Anne Carson, Nobel de Literatura 2026

El cronista y escritor francés Emmanuelle Carrère reconoció que no ha leído la poesía de la recién laureada con el Premio Nobel de Literatura Anne Carson, autora de libros como Nox y Lo que no se pierde.

Te tengo que confesar algo: me perturba que en México y en América Latina tienen una gran pasión por la poesía, lo cual solamente veo en Rusia. Yo les tengo que confesar que no soy un gran lector de poesía, lo cual lamento”, aceptó el escritor durante una conferencia de prensa en Casa Francia.

Y agregó: “Y si yo leo poesía, lo hago esencialmente en mi lengua, con gustos muy clásicos, pero siempre tengo dificultades para leerla en una lengua extranjera, porque me parece que la poesía está muy relacionada con cada lengua”.

Sin embargo, reconoció que en los próximos días comenzará a leer sus libros.