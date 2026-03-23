Emerge Feltrinelli Editores, nuevo sello con sabor hispano

Con libros como Principio, medio, fin, de Valeria Luiselli; En palabras sencillas, de Richard Ford; Breve historia herética de la música clásica, de Alessandro Baricco; La carne, de David Szalay y El doctor Zhivago, de Borís Pasternak, nace el sello Feltrinelli Editores, que anualmente publicará hasta 18 títulos en español para España y América Latina, y que dedicará sus esfuerzos a ubicar las nuevas voces de la literatura contemporánea.

Efectivamente, el panorama editorial puede estar un poco sobrecargado, pero creo que siempre son bienvenidas las nuevas voces y propuestas que nos aporten buena literatura y con una mirada interesante”, comenta a Excélsior el editor José Hamad.

¿Por qué iniciar con Pasternak y Luiselli?, se le pregunta a Hamad. “El catálogo de Feltrinelli Editores se va a componer de literatura contemporánea internacional y por eso puede ser un poco confuso que arranquemos con El doctor Zhivago, de Pasternak, porque no haremos clásicos en general.

“Sin embargo, es un título clave en la historia de Feltrinelli, en Italia. Recordemos que este libro fue prohibido en la Unión Soviética, pero el editor Giangiacomo Feltrinelli supo de la existencia del manuscrito, consiguió sacarlo, traducirlo al italiano y, en 1957, la edición de Feltrinelli fue la primera en el mundo. Además, gestionó la publicación con editoriales como Gallimard, en Francia; Fischer, en Alemania, y Pantheon en Estados Unidos, así que lo publicamos porque es un libro de un alto contenido simbólico para la historia de Feltrinelli”, apunta.

¿Es un guiño al pasado? “Nos pareció buena idea acompañar el arranque con este libro simbólico para Feltrinelli, como una forma de mirar a los orígenes de la editorial y seguir con un libro que ve hacia el futuro con Luiselli —que presentará su libro en México, en la primera semana de junio—, una de las autoras más importantes del panorama literario internacional, traducida a 30 lenguas y que incorporará sus antiguos títulos, publicados con Sexto Piso, en Feltrinelli, pues es una autora que será bandera del proyecto”.

¿Cuántos títulos publicarán al año? “Pretendemos hacer un sello editorial con una fuerte selección. Este primer año publicaremos 10 títulos en España y ocho en América Latina. Y cuando ya nos adaptemos al ritmo del año completo, estaremos entre 16 o 18 títulos al año”.

José Hamad también destaca la publicación, en octubre próximo, de La carne de Szalay, con el que obtuvo el Premio Booker 2025. “Es otro libro rompedor y llamativo que será muy importante y que puede interesar mucho a los lectores mexicanos”.

¿De qué latitudes vendrán los autores? “Tendremos nuevas voces de Europa, Estados Unidos y de otros lugares. Por ejemplo, una autora ucraniana, autores irlandeses, alemanes y franceses, es decir, estamos abiertos a una variedad de nacionalidades y de literaturas de todo el mundo.

La idea es publicar nuevas voces literarias. Por ejemplo, en agosto saldrá en México el libro de una nueva voz de Irlanda del Norte, una persona que escribe con el pseudónimo de Liadan Ní Chuinn y el título es Todos siguen aquí, un magnífico libro de cuentos, muy rompedor y con una voz muy potente que habla de una sociedad fracturada”, explica.

Otros títulos en proceso son: Twist, del irlandés Colum McCann; Últimos especímenes antes de la extinción, de la ucraniana Maria Reva; y Regreso a Trieste, de la italiana Federica Manzon.

*mcam