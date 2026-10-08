Eloy Moreno: “Puedes ser muy visible en redes y ser invisible en la vida real”

En una sociedad hiperconectada, en la que las redes sociales han permitido un aumento exponencial del acoso psicológico, la violencia y la frustración, los jóvenes se sienten invisibles, porque no los ven sus padres ni sus maestros.

La soledad, la inseguridad, el insomnio y hasta la pérdida de la razón, son algunos temas complejos que el escritor español Eloy Moreno (1976) aborda de manera sincera, directa, amena y hasta mágica en novelas como Invisible y Redes (Penguin Random House).

El egresado de la Universidad de Cantabria, que se lanzó en 2010 a la aventura de autopublicar su primera novela, El bolígrafo de gel verde, se ha convertido en un bestseller con ventas de unos 3 millones de ejemplares de toda su obra.

El también cuentista y conferencista visitará la 34 Feria Internacional del Libro de Monterrey los días 11 y 12 de octubre, para presentar sus libros más recientes y sostener un encuentro con lectores y estudiantes.

El escritor español invita a los jóvenes, desde la ficción, a no sentirse invisibles ni creer en las redes sociales. Tomada del libro "Invisible".

Estoy feliz porque México es el segundo país donde más se leen mis libros. Ofrezco muchas conferencias virtuales con diversos institutos. Pero el encuentro presencial es incomparable”, comenta en entrevista con Excélsior.

Afirma que “intento buscar temáticas que, de alguna forma, nos toquen por dentro, que nos preocupan. Cosas que todo el mundo sabe, pero de las que nadie habla, porque no les gusta. Yo las abordo en mis libros”.

Por ejemplo, explica, Invisible habla del acoso. “Yo no he sufrido acoso, afortunadamente. Pero un día, una amiga me contó su historia llorando después de 25 años, ¿te imaginas?

Me di cuenta que el bullying era un problema de los adultos también, cuando lo has sufrido de pequeño. Empecé a investigar y descubrí que varios amigos míos sufrieron bullying y me compartieron sus reflexiones”, agrega.

El libro "Redes" de Eloy Moreno es su obra más reciente y retoma a personajes que aparecen en "Invisible". Tomada del libro "Redes".

El narrador confiesa que pensó que Invisible sería una novela difícil y resultó un éxito. “Ahora está traducida a 35 idiomas. Disney realizó una serie inspirada en ella y en España se ha montado una obra de teatro que estará de gira durante dos años”.

Ahora está traducida a 35 idiomas. Disney realizó una serie inspirada en ella y en España se ha montado una obra de teatro que estará de gira durante dos años”.

Añade que Redes, su libro más reciente, surgió “porque me di cuenta de que algunos personajes de Invisible no habían acabado del todo. Entonces, quise darles una continuidad.

“Otra de las problemáticas que me preocupa es ver cómo nos creemos todo lo que vemos en las redes, cuando realmente casi todo es mentira. Veo que mucha gente está enganchada todo el día, no sólo los adolescentes, sino también los adultos”, indica.

El bullying se ha intensificado con las redes sociales. Antes, el acoso te podía suceder de lunes a viernes, pero el fin de semana ya te ibas a tu casa. Ahora, puede ocurrir 24 horas por 7 días a la semana. Además, puedes ser muy visible en las redes y ser invisible en la vida real”, aclara.

Moreno ha evocado al dragón para representar la rabia interior que advierte en los jóvenes. “Cuando alguien quiere expresar algo y no lo dejan. Al final sale tu ira. El dragón justamente tira fuego. Hay una expresión que dice que cuando estás tan enfadado tiras fuego. Por eso recurro a esta figura. Creo que todos debemos escuchar a nuestro propio dragón”.

El insomnio, prosigue, es una consecuencia de esta problemática. “Un niño que sufre bullying no puede dormir porque está pensando en lo que pasará al día siguiente. El insomnio está muy asociado también a las redes sociales. Después de ver la pantalla todo el día, en la noche sigues viendo luces y eso no te deja cerrar los ojos y descansar”.

El autor considera que los adolescentes y los jóvenes viven en una especie de nave fuera de la ciudad.

“Están como encapsulados. Realmente no están viendo la realidad. Es como si tuvieran aquí una pared y sólo vieran esta parte del mundo. Hay tanto que no ven, porque sus ojos sólo están en el dispositivo y no salen de ahí.

“Les aconsejo que no se crean casi nada de las redes, que aprendan los valores en las relaciones sociales de verdad, con la gente, el vecino, el amigo”, concluye.

Y anuncia que el próximo 17 de noviembre se publicará su nueva novela, El viaje que en diciembre o enero llegará a México, Colombia y Argentina.