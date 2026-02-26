Acomodar, monólogo que explora memoria y muerte del amor genuino

Un famoso escritor viajero arriba a Hong Kong para recibir un premio literario. Pero horas antes, al llegar a su cuarto de hotel, extrae el retrato de su mujer y lo primero que dice es: ‘Moriste hace un año y ya no tengo ganas de vivir’.

Así inicia la trama de Acomodar, monólogo escrito y dirigido por el dramaturgo y director francés Pascal Rambert (Niza, 1962), que se presentará del 27 de marzo al 26 de abril, excepto del 2 al 5 de abril, en el Foro de las Artes, protagonizado por el actor mexicano Alberto Lomnitz, en el marco de la celebración del Día Mundial del Teatro y el bicentenario de las relaciones Francia-México.

La obra es muy divertida y también tremenda… es un relato que me ha hecho llorar en muchísimas lecturas”, expresó ayer Lomnitz durante el anuncio del montaje, el cual definió como un monólogo íntimo que explora la memoria, el amor y la muerte.

¿Cómo seguir después de la ausencia del gran amor en la vida?

El montaje, añadió Lomnitz, “pone en escena a un hombre llamado Alberto, quien, desde la soledad de una habitación de hotel se enfrenta al recuerdo del gran amor de su vida, desde donde se pregunta cómo seguir después de su ausencia.

La obra trata mucho del vínculo de este hombre con quien fue su pareja –ella también escritora y más famosa– durante 50 años, una relación muy intensa, ambos enamorados de la literatura y uno del otro. Digamos que es un retrato intenso de lo que ocurre cuando, en este tipo de relaciones de pareja tan intensas, de pronto uno se queda solo; ese es el trasfondo de la obra”, apuntó.

Además, destacó que, personalmente, esta historia lo ha conmovido, “porque es un retrato de una masculinidad interesante, conmovedora y profunda… y ya como actor, diría que un proyecto de este tipo es algo con lo que soñamos toda la vida. Es un textazo, por decirlo de manera sencilla, un texto conmovedor, bello, con mucha profundidad y contenido político, como dice Humberto Pérez (traductor de la pieza)”.

En su oportunidad, el dramaturgo y director escénico Pascal Rambert expuso que él eligió a Lomnitz para este montaje por varios elementos, “porque es chistoso, profundo, humano, calmado y sobrio, son cinco estrellas que yo busco”, y porque tiene mucho humor.

Finalmente, la productora Jennifer Soler expuso que Acomodar contiene varias capas y distintos temas que va desarrollando. “A mí, uno de los que me parece fundamental reconocer es este amor genuino y el de las despedidas que suceden y que no estamos habituados a asumir”.

Aunado a esto, subrayó que los textos de Pascal Rambert “tienen una forma muy particular de escribir sus primeros textos, ya que no hay signos de puntuación y esto también permite que el lector entre en una danza de interpretación dentro de ese laberinto”.

Acomodar –Ranger, en su versión original– tendrá temporada de estreno del 27 de marzo al 26 de abril, excepto del 2 al 5 de abril; con funciones los jueves y viernes, a las 20:00 horas; sábados, a las 19:00 horas, y domingos, a las 18:00 horas, en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, ubicado en avenida Río Churubusco s/n esquina Calzada de Tlalpan, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán.

*mcam