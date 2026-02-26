Oaxaca: Lanzan convocatoria para la Guelaguetza 2026

Con el propósito de mantener viva la festividad de la Guelaguetza, a celebrarse el próximo 20 y 27 julio, la Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta) emitió la convocatoria a participar en la selección de las delegaciones dancísticas que formarán parte de la celebración representativa del estado de Oaxaca.

El Comité Organizador de la Guelaguetza del Lunes del Cerro y su Octava 2026 hizo extensiva la invitación a los municipios a postular a los grupos de danza costumbrista, integrada por personas originarias y radicadas en su comunidad al proceso de selección de las agrupaciones que participarán en algunas de las cuatro representaciones en el Auditorio del Cerro del Fortín, ante más de 11 mil personas.

El proceso se regirá bajo principios de inclusión, interculturalidad, diversidad cultural, veracidad y autenticidad; en que se privilegiarán las expresiones dancísticas y musicales que resguardan el sentido ritual, histórico y comunitario de los pueblos”, aseguró.

Recomendó a cada autoridad municipal conformar una Comisión Cultural Comunitaria que acompañe la integración de la delegación, “en que se garantice el proceso interno participativo y respetuoso de la libre determinación de las comunidades”. Las propuestas escénicas no excederán los 12 minutos y tendrán que sustentarse en una monografía que dé cuenta de su riqueza cultural tangible e intangible.

El registro se realizará en la Dirección de Programas Culturales Comunitarios de la Seculta, en Tercera Privada de Pinos, 105, colonia Reforma, hasta el 23 de marzo de 2026. Posteriormente, tras el proceso de evaluación, se llevarán a cabo las visitas correspondientes entre marzo y abril.

Cada municipio de las Ocho Regiones del Estado de Oaxaca podrá inscribir únicamente una delegación que deberá estar formada por un máximo de 40 integrantes que participen activamente en el fomento, promoción y preservación de las expresiones artísticas y culturales de su municipio, incluyendo danzantes, bailarinas, bailarines, músicos, directora o director artístico y responsable de la delegación. Esta disposición deberá cumplirse íntegramente.

*mcam