El misterio de la muerte de Edgar Allan Poe que sigue sin una respuesta

La vida de Edgar Allan Poe estuvo marcada por historias de asesinatos, enfermedades y personajes atormentados, pero uno de los mayores enigmas relacionados con el escritor ocurrió fuera de sus libros. Sus últimos días dejaron preguntas que, más de 170 años después, siguen abiertas.

¿De qué murió Edgar Allan Poe?

Edgar Allan Poe murió el 7 de octubre de 1849, cuando tenía apenas 40 años. El escritor llevaba varios días internado en el Washington College Hospital de Baltimore después de haber sido encontrado en condiciones preocupantes y sin poder explicar con claridad qué le había sucedido.

La causa exacta de la muerte nunca quedó establecida con certeza. Durante años se difundió que Poe había fallecido debido a una “congestión cerebral”, una expresión médica utilizada en el siglo XIX que podía referirse a distintas afecciones y que no permite establecer actualmente un diagnóstico preciso.

Otra versión relacionó su muerte con complicaciones provocadas por el consumo de alcohol. Poe había tenido problemas con la bebida en distintos momentos de su vida, lo que ayudó a construir la idea de que sus últimos días habían sido consecuencia de una recaída.

Sin embargo, esa explicación también ha sido cuestionada. Personas cercanas al escritor afirmaron que antes de su muerte había reducido o abandonado el alcohol, mientras que parte de la imagen de Poe como un hombre completamente destruido por sus excesos fue impulsada después de su fallecimiento por Rufus Wilmot Griswold.

Griswold, escritor y crítico que mantuvo una relación complicada con Poe, publicó un obituario y posteriormente una biografía que contribuyeron a presentar al autor como una persona inestable y dominada por sus adicciones.

Entre las causas de muerte de Poe que se han propuesto con los años aparecen:

Complicaciones relacionadas con el alcohol

Rabia

Sífilis

Problemas cerebrales

Abstinencia alcohólica

Una posible agresión vinculada con un fraude electoral

Ninguna de estas hipótesis ha podido comprobarse de manera definitiva.

Edgar Allan Poe murió en 1849 a los 40 años y la causa de su muerte sigue siendo un misterio. Grosby Group

Cómo fueron los últimos días de Edgar Allan Poe

El misterio comienza el 3 de octubre de 1849. Ese día, Poe fue encontrado en Baltimore en un estado de confusión extrema. Joseph W. Walker lo encontró cerca de un establecimiento conocido como Gunner’s Hall, que en ese momento también funcionaba como centro de votación.

El escritor estaba desorientado y necesitaba ayuda. Uno de los detalles que después alimentó las dudas fue su vestimenta, pues llevaba ropa deteriorada que aparentemente no le pertenecía y que no coincidía con la manera en que acostumbraba vestir.

Walker consiguió ponerse en contacto con Joseph E. Snodgrass, conocido de Poe, para pedirle ayuda. El escritor terminó siendo trasladado al Washington College Hospital, donde permaneció durante los siguientes días bajo supervisión médica.

Poe atravesó periodos de delirio y no consiguió ofrecer una explicación coherente sobre lo que había ocurrido antes de ser encontrado. De acuerdo con relatos posteriores, durante su hospitalización habría repetido el nombre “Reynolds”, aunque nunca se determinó con certeza a quién se refería.

Tampoco pudo aclarar por qué estaba en Baltimore en esas condiciones. Antes de desaparecer de los registros durante varios días, Poe había estado viajando y preparaba su matrimonio con Sarah Elmira Royster, una antigua pareja con quien había retomado su relación.

Finalmente murió durante la madrugada del 7 de octubre, cuatro días después de haber sido encontrado.

Al médico John Joseph Moran se atribuye el relato según el cual sus últimas palabras fueron “Señor, ayuda a mi pobre alma”, aunque la precisión de algunos testimonios posteriores de Moran ha sido cuestionada por investigadores.

Edgar Allan Poe falleció en Baltimore en 1849 bajo circunstancias que todavía generan dudas sobre la causa de su muerte. Canva

¿Por qué la muerte de Edgar Allan Poe sigue siendo un misterio?

Uno de los mayores problemas para determinar qué mató a Edgar Allan Poe es que no se realizó una autopsia.

A esto se suma la desaparición de documentos fundamentales que permitirían revisar actualmente su caso con criterios médicos modernos.

Los registros del hospital y el certificado original de defunción no se conservaron. La ausencia de esas pruebas hace imposible comprobar mediante análisis clínicos muchas de las explicaciones propuestas posteriormente sobre su muerte.

Una de las teorías más conocidas está relacionada precisamente con el lugar donde apareció. Poe fue encontrado durante una jornada electoral y cerca de un establecimiento utilizado para votar, circunstancia que alimentó la hipótesis conocida como cooping.

Esta práctica de fraude electoral consistía en secuestrar o retener personas para obligarlas a votar varias veces por un candidato. Las víctimas podían recibir alcohol, drogas o golpes y, en algunos casos, eran cambiadas de ropa para evitar que fueran reconocidas al regresar a las urnas.

La teoría explicaría varios elementos extraños del caso, incluida la ropa que no parecía pertenecerle y su estado de confusión. Sin embargo, no existe una prueba que confirme que Poe haya sido víctima de este procedimiento.

Otras investigaciones han planteado posibles enfermedades. Una hipótesis médica publicada décadas después propuso que sus síntomas podían ser compatibles con la rabia, mientras que también se han señalado enfermedades infecciosas y afecciones cerebrales.

Incluso existe una curiosidad posterior relacionada con su cerebro. Cuando los restos de Poe fueron trasladados a otra tumba en 1875, algunos testimonios aseguraron que dentro del cráneo había una pequeña masa endurecida. Esto dio pie a especulaciones sobre un posible tumor, aunque nunca pudo comprobarse qué era realmente.

Una estatua de Edgar Allan Poe recuerda al escritor en Baltimore, ciudad donde murió en circunstancias aún sin esclarecer. Grosby Group

¿Qué se sabe sobre la tumba de Edgar Allan Poe?

Poe tuvo inicialmente un entierro discreto en el Westminster Hall and Burying Ground de Baltimore. La ceremonia se realizó el 8 de octubre de 1849 y contó con pocos asistentes.

Años después, admiradores del escritor impulsaron la construcción de un monumento más grande. En 1875, sus restos fueron exhumados y trasladados a una ubicación más visible dentro del mismo cementerio.

El escritor permanece enterrado en Baltimore junto a Virginia Clemm Poe, su esposa, y Maria Clemm, su suegra y tía. Su tumba terminó convirtiéndose en uno de los sitios relacionados con su vida más visitados.