La cultura de paz inspira la Fiesta del Libro y la Rosa 2026

Temas urgentes como la impunidad, la violencia y la guerra, “cruciales no sólo en México, sino en el mundo”, serán abordados en los distintos conversatorios, presentaciones de libros, recitales, laboratorios y talleres que integran el programa de la Fiesta del Libro y la Rosa 2026, que se realizará del 23 al 26 de abril en el Centro Cultural Universitario y en otros espacios de la UNAM.

“El tema central es la cultura de paz, bajo el lema ‘Nombrar para existir’. No puede haber un tópico más actual”, comentó en rueda de prensa la escritora Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural, en la Casa Universitaria del Libro, sobre el encuentro editorial que cumple 18 años.

“Llega a su mayoría de edad y aumenta de tres a cuatro días su celebración. También se amplían las actividades de 398 a 500 y crece el número de sedes exteriores. Además, contará con 183 stands, 13 por ciento más que la edición pasada”, agrega sobre la feria que exhibirá cerca de mil títulos y 19 mil ejemplares de 64 dependencias universitarias.

“Es una fiesta única en su género, porque convoca a escritores, periodistas, editores e investigadores. No hay otra feria al aire libre que dialogue con todas las artes, es decir, la literatura, el cine, las artes plásticas, la música y géneros híbridos”, añade Beltrán.

Difusión Cultural de la UNAM dio a conocer el programa de la 18 feria del libro. Cortesía Cultura UNAM.

Acompañada de Imelda Martorell, Julia Santibáñez, Socorro Venegas y Jorge Comensal, responsables de Fomento a la Lectura, Literatura, Publicaciones y la Revista de la Universidad, respectivamente, la novelista detalló que cuentan con un presupuesto total de 4 millones de pesos.

Destacaron la presencia de escritores como María Negroni, Selva Almada, Dolores Reyes, Alma Delia Murillo, Antonio Ortuño, Martín Solares y Bernardo Esquinca, del sociólogo Roger Bartra, del historiador Javier Garciadiego y la periodista deportiva Marion Reimers.

Se presentará la novedad “Tiro libre. Relatos cancheros sobre futbol,” en el que diversas voces revisitan las distintas dimensiones del balompié. Se darán a conocer los nuevos títulos de la Biblioteca de Chapulín, con los cuales se concluye la recuperación de esta colección clásica de la literatura infantil en versiones facsimilares. Y se rendirá homenaje a historiador y filósofo Miguel León-Portilla y al poeta Jaime Sabines, por el centenario de su nacimiento.