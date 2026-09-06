Darío Sztajnszrajber: el amor frente a la vorágine digital

QUERÉTARO, Qro.– ¿Cómo es el amor en los tiempos de la inteligencia artificial? ¿Qué hacer para no olvidar al otro en la vorágine de las redes sociales, que han matado la intimidad? ¿Cómo recuperar el espíritu originario del amor e ir más allá de lo mercantil?

El argentino Darío Sztajnszrajber (1968) recurre a la filosofía para ofrecer algunas respuestas en la conferencia ¿Y si el amor es imposible?, que ofrecerá hoy, a las 18:30 horas, en el Teatro de la Ciudad, en el último día de actividades del undécimo Hay Festival Querétaro.

El egresado de la Universidad de Buenos Aires afirma en entrevista que

la filosofía es un campo abierto, de posturas distintas y conflictivas entre sí. Su papel es buscarle siempre la quinta pata al gato.

“Tiene que ver con hacerse preguntas que puedan escapar a lo que el sentido común establece como verdades establecidas; es decir, desarmar aquellos conceptos que están demasiado instituidos”, comenta.

La propuesta del autor argentino es realizar el intento por recuperar al amor más allá de los condicionamientos familiares. Foto: Sergio Hernández/ Cortesía Hay Festival Querétaro.

Quien ha llevado la filosofía a escenarios masivos agrega que,

en un mundo donde todo funciona de manera frenética, veloz, con fórmulas preconfiguradas, la filosofía se vuelve una forma de tomar aire, de reconectar con algo más originario, diferente a lo que el mundo nos ofrece”.

Destaca que escribió el libro “El amor es imposible” (2023) e imparte la charla sobre el tema “no porque no crea en el amor, sino porque creo demasiado en él. Entonces, me resisto a creer que el amor es eso que sucede en las redes de un modo más mercantil.

“Mi propuesta es un intento de recuperar al amor más allá de los condicionamientos familiares, desde el sentido común o desde ciertos ideales románticos. Van perdiendo al amor o lo van convirtiendo en un cliché, en una mercancía o en algo con poca intimidad”, añade.

Respecto a la búsqueda de “la media naranja” o “la pareja ideal”, que permanece vigente, aclara que

“el problema no es el amor romántico, sino sus implementaciones prácticas, el abuso de su nombre para justificar cualquier cosa.

Actualmente Sztajnszrajber trabaja en un libro de reflexiones y en el estreno de una obra de teatro en Buenos Aires. Foto: Sergio Hernández/ Cortesía Hay Festival Querétaro

“Más que destruir al amor romántico, debemos deconstruirlo; ‘pulirlo’ de aquellos lugares a los que, lamentablemente, terminó yendo, negando la otredad, lo más rico del amor, y recuperar en esa deconstrucción su espíritu originario. El amor es el encuentro con el otro”, concluye.

Sztajnszrajber trabaja en dos nuevos proyectos: un libro que reúne sus reflexiones sobre los temas que más le repercuten: el amor, la muerte y el origen, que espera publicar el próximo año; y el estreno en Buenos Aires de la obra de teatro, Mamá, soy un idiota, “una ficción filosófica que espero traer pronto a México”.