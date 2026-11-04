La danza del sur global toma los escenarios de la UNAM con el encuentro SerSur

Memoria, identidad, migración, colonialidad, decolonialidad y la circulación de saberes son algunos de los temas que serán abordados en el encuentro SerSur, que presentará Danza UNAM del 13 al 22 de noviembre, en la Sala Miguel Covarrubias, el Salón de Danza y el Museo Experimental El Eco.

Dicho encuentro artístico que llega a su segunda edición, detalló a Excélsior Claudia Lavista, directora de Danza UNAM, reunirá a artistas de Guyana Francesa, Islas Guadalupe, Canadá, Jamaica, Brasil, Mozambique, Cuba y México, como Hubert Petit-Phar, Augusto Soledade, Mélanie Demers y Angélique Willkie; y estrenará las obras Agua, raíz y memoria, de la creadora cubana Yaima Santana y 50 pasos para llegar a ti / el eco insumiso de nuestras raíces negadas, del coreógrafo mexicano Jaciel Neri.

“SerSur es una iniciativa que comenzamos en 2025 y la idea es realizar cada año este encuentro, volteando la mirada a una región distinta del sur global. El año pasado lo dedicamos a Latinoamérica y el Caribe, y este año a África y sus diásporas. La idea es descentralizar esta mirada que tenemos de las narrativas predominantes de la danza contemporánea, que tiene que ver con con Europa y con Estados Unidos o Canadá”, comentó Lavista.

En este encuentro participan artistas de Guyana Francesa, Islas Guadalupe, Canadá, Jamaica, Brasil, Mozambique, Cuba y México. Foto: Cortesía Kevin Calixte-Leni Bonjour-Liss

Esto, debido a que existe poca visibilidad de agrupaciones, trabajos o de formas de creación que se realicen en el sur.

“¿Cuándo fue la última vez que viste a una compañía de danza contemporánea africana? Nos dimos cuenta de que hay un enorme vacío sobre este tipo de trabajos y artistas, así como tratar de reconocer al sur global como este gran espacio de creación de pensamiento crítico, de memoria viva y de creación escénica”, abundó.

Sin embargo, el foro no busca ser un mero escaparate de trabajos coreográficos, aclaró Lavista, “sino que las personas tengan una inmersión en el trabajo de estos artistas. Además de ver en escena a los creadores, será posible tomar clases con ellos y van a poder asistir a los conversatorios.

“Queremos generar puentes y no sólo escaparates de visibilidad; me encantaría que estos artistas se conecten con la comunidad en México y que, más allá de lo que van a realizar en la UNAM, tengan una relación constante con nuestro país”..

Lavista comentó que el primer fin de semana, del 13 al 15 de noviembre, se presentará la compañía La Mangrove, del director Hubert Petit-Phar, que viene de islas Guadalupe a presentar Corpos, pieza que realiza un cuestionamiento sobre los estigmas asociados al cuerpo negro masculino.

Mientras que, en el Salón de Danza, Hubert Petit-Phar —condecorado como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras— presentará Outre-Rag, su obra más reciente, sobre el desplazamiento y la migración.

“Y el segundo fin de semana tendremos la obra Confession Publique de la coreógrafa afrocanadiense Mélanie Demers y la bailarina de Jamaica Angélique Willkie, que aborda la vulnerabilidad y el cuerpo expuesto; y en el Salón de Danza se presentará Johana Malédon, proveniente de Guyana Francesa, quien traerá la obra Titre provisoire, que cuestiona las categorías y las etiquetas con las que se intenta nombrar a las personas.

El programa completo de SerSur podrá consultarse en el siguiente enlace: https://www.danza.unam.mx/sersur.