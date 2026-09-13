Daniel Rodríguez Barrón lleva la santidad a los márgenes en "Tr3s Santos Punks"

Un libro con historias de personajes marginales. Seres que dejaron de tener nombres y sólo cuentan en la estadística. Individuos que cometieron errores, esperan milagros y anhelan ser tratados con dignidad. De esta premisa surge Tr3s Santos Punks, del escritor Daniel Rodríguez Barrón (Ciudad de México, 1970).

Los protagonistas viven entre entornos de marginación, deudas impagables y violencias. Rodríguez Barrón, premio Nacional de Periodismo 2008, habla de quienes aparecen en estos cuentos.

En el primer relato, asegura el autor

vemos a José María, un profesor que comete un error y la culpa lo lleva a ofrecer un sacrificio insólito de redención; en el segundo, una niña está a la espera de que brote una extraña flor en el jardín; y en la última historia, Alonso Xitle el líder la de la banda punk La Perrada, organiza a sus seguidores para darse a sí mismos una vida digna, la que nunca antes tuvieron”.

En los cuentos surge la santidad donde nadie la buscaría. El autor de La soledad de los animales y Manual de resurrección para vagabundos y profetas, destaca:

Justo comencé preguntándome ¿qué es lo santo o quién es santo hoy en día?, ¿qué significa la culpa y el perdón? Y pensé que esas ideas ya sólo eran posibles entre personas desposeídas, de extraña marginalidad, porque ¿qué otra cosa puedes tener cuando ya no se tiene nada, cuando las opciones se han terminado, cuando la naturaleza te enfrenta a un límite, o cuando has cometido una falta de verdad grave?”

Daniel Rodríguez Barrón presenta tres historias situadas en la periferia, donde la ciudad deja de nombrar a sus habitantes y empieza a contarlos como estadística. Foto: Cortesía Daniel Rodríguez Barrón.

Mis personajes, asegura el también dramaturgo, no creen en el cielo ni en el infierno, su idea de santidad, si es que la tienen, es hacer el bien aquí y ahora.

“Lo que pueda ocurrir después de la muerte, no es de su incumbencia. Entonces ofrecen lo que son, la verdad de un maestro de Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH); una niña que quiere, o dice querer, estar presente en el momento en que abre una flor; un punk que aprovecha su pequeña fama para crear una comunidad de marginados que se ayudan entre sí”, destaca el traductor y guionista.

En este libro, Daniel Rodríguez Barrón presenta tres historias en donde los protagonistas abordan la culpa, la precariedad y la violencia. Foto: Cortesía del autor.

Tr3s santos punks es un conjunto de historias de seres invisibilizados por la sociedad, pero que fomentan la resistencia.

Resistir es quizás el tema secreto de nuestra época, en todos los ámbitos, sociales, políticos, no se diga culturales, y ahora digitales”, asegura el autor de La luna vista por los muertos.

Los personajes de estas historias dan la batalla para no perder su alma, en un mundo que no sólo la da por perdida sino es que la da por inexistente.

“Crear comunidad, quedarse a solas con una flor, hacerse perdonar, aunque cueste la vida, son quizás algunas formas de no perder el alma, de rescatar el último reducto de humanidad que poseen", finaliza Rodríguez Barrón.