Cultura alista su “cascarita” rumbo al Mundial 2026

La Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, anunció ayer un amplio programa de actividades rumbo al Mundial 2026, como una suerte de cascarita cultural.

De inicio, destacó la inversión de 398.8 millones de pesos para atender la infraestructura cultural, en especial la atención de 46 zonas arqueológicas, como Teotihuacan, y 15 museos, como el Palacio de Bellas Artes, así como la intervención de 12 juegos de pelota.

También adelantó que, como parte del programa rumbo al Mundial, se han programado 281 actividades organizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL), entre exposiciones, música de cámara (con Tambuco, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, el Coro de Madrigalistas), y obras de teatro de la Compañía Nacional de Teatro y La Covacha Teatro para infancias, entre otras agrupaciones, aunque las actividades no necesariamente hablarán sobre futbol.

La titular subrayó que algunos museos del INBAL y del INAH ampliarán una hora más su horario de operación, del 11 de junio al 5 de julio, cerrando a las 19:00 horas, en el caso de los museos de Bellas Artes, el Nacional de Arte (Munal), el de Arte Moderno (MAM), el Tamayo y el Mural Diego Rivera, así como el Nacional de Antropología, el Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y el Templo Mayor.

Durante el Mundial, algunos museos del INBAL y del INAH ampliarán su horario de servicio una hora más. Foto: Juan Carlos Talavera

Y detalló que se realizará el Encuentro de Arte Textil, Original”, del 4 al 7 de junio

que también se hizo en este contexto para que quienes nos visiten puedan ver el patrimonio vivo”.

A lo que se sumarán las Rutas de Conocimiento Arqueológico, Amaneceres Arqueológicos, actividades alusivas al juego de pelota y las Rutas del Muralismo Mexicano en espacios como el Museo de San Ildefonso, el Museo Vivo del Muralismo, Bellas Artes, el Museo Mural Diego Rivera, el Mercado Abelardo L. Rodríguez, la Sala de Arte Público Siqueiros y el Polyforum Cultural Siqueiros, cuyas convocatorias se realizarán en redes sociales.