La escritora española Cristina Fernández Cubas ganó el Premio Cervantes 2026, considerado el reconocimiento más importante de las letras en español. El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, anunció este martes el fallo del jurado en Madrid y destacó la aportación de la autora al cuento contemporáneo y a la literatura fantástica.

El jurado le otorgó el galardón “por la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español”, según explicó Urtasun durante la lectura del fallo.

Con este reconocimiento, Fernández Cubas se convierte en la ganadora de la edición 51 del premio, que está dotado con 125 mil euros y distingue la trayectoria de escritores cuya obra ha contribuido a enriquecer la literatura en lengua española.

La ceremonia de entrega se realizará el 23 de abril de 2027, Día del Libro, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en España.

Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026: quién es la escritora española Foto: escritoras.com

¿Quién es Cristina Fernández Cubas?

Nacida en Arenys de Mar, Barcelona, en 1945, Cristina Fernández Cubas es periodista y escritora. Estudió Periodismo en la Universidad de Barcelona y trabajó para distintos medios de comunicación, tanto en España como en ciudades como París y Berlín.

Es considerada una de las narradoras más destacadas de la literatura española contemporánea, especialmente por sus cuentos, en los que suele explorar lo fantástico y lo inquietante a partir de situaciones cotidianas. Su escritura juega con la percepción de la realidad, los silencios y aquello que permanece oculto en las relaciones humanas.

Entre sus libros más conocidos están Mi hermana Elba, Los altillos de Brumal, El ángulo del horror, Con Agatha en Estambul y Parientes pobres del diablo. También ha escrito novelas como El año de Gracia y El columpio, además de la obra de teatro Hermanas de sangre y el libro de memorias Cosas que ya no existen.

A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Narrativa y el Premio Nacional de las Letras Españolas. Su obra ha sido traducida a más de diez idiomas, lo que ha permitido que sus historias lleguen a lectores de distintos países.

¿Qué es el Premio Cervantes y qué reconoce?

El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes fue creado en 1975 y se entregó por primera vez en 1976. Es considerado el máximo reconocimiento institucional de las letras en español y distingue a escritores españoles e hispanoamericanos por el conjunto de su obra.

A diferencia de otros galardones literarios, el Cervantes no premia una novela, un cuento o una publicación en particular, sino la trayectoria completa de una autora o un autor y su contribución al patrimonio literario en lengua española.

El reconocimiento es concedido por el Ministerio de Cultura de España y está dotado con 125 mil euros. Entre quienes lo han recibido se encuentran Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Elena Poniatowska, Fernando del Paso, Sergio Ramírez y el mexicano Gonzalo Celorio, ganador de la edición de 2025.

Con Cristina Fernández Cubas, el premio reconoce una trayectoria que ha dado un lugar destacado al cuento y a la literatura fantástica dentro de la narrativa en español.