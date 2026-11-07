Consuelo Sáizar: el libro como eje conductor

“Lo que ha caracterizado mi trabajo es el compromiso con mi género, mi generación y mi profesión. Ha sido una carrera larga, pero siempre con un eje conductor: el libro”, afirma la editora, escritora y académica Consuelo Sáizar (1961).

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la especialista en políticas culturales considera que el lector y el editor son los elementos fundamentales de la cadena del libro. “En medio de esta abundancia de títulos, de esta oferta inédita en la historia de la humanidad, la lectura y la edición son lo más importante.

El editor da la cartografía, el acento, la ruta de la lectura. Quien lee elige, pero elige lo que el editor le propone. El editor se encarga del título, es el que da buenos argumentos en favor del libro. Pero lo que realmente importa es leer”, comenta en entrevista con Excélsior.

La comunicóloga egresada de la Iberoamericana, maestra en Historia Intelectual por la Universidad de Oxford y maestra y doctora en Sociología por la Universidad de Cambridge festeja a sus 65 años la publicación de su primer libro, El Aleph digital (Tusquets), y el hecho de ser galardonada con el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 2026, que recibirá el martes 10 de noviembre en el Castillo de Chapultepec.

Sáizar recibirá el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 2026 el 10 de noviembre, en el Castillo de Chapultepec. Héctor López

Lo vivo como un guion muy bien escrito. Si hubiera pensado que el momento ideal para publicar mi primer libro era el año en que me iban a entregar el Juan Pablos, hubiera pensado que era muy difícil. Estoy feliz por las dos cosas”, agrega en su casa de Fortín Chimalistac.

“Somos la generación más privilegiada de la historia, porque podemos acceder a la mayoría de los libros que se han publicado. No son excluidos los que viven en localidades sin librerías o quienes no pueden ver, gracias a las nuevas plataformas y al internet.

Pero, independientemente de las nuevas herramientas digitales, la esencia de la lectura, como experiencia transformadora y su capacidad de formar comunidad, permanece. De esto y de la importancia del editor hablaré en mi discurso de recepción del premio, que he titulado Mi Aleph ”, explica.

La también constructora de librerías y armadora de bibliotecas detalla que en su libro analiza tres variables sociológicas: el libro, el lector o la lectura y la industria editorial, con la dimensión del papel, la pantalla y el sonido. “Y hablo de la lectura total que practica quien escucha, lee en pantalla y escribe en papel. Soy una observadora de los cambios”.

La especialista comenta que su libro es un híbrido, una mezcla memoria, biografía y ensayo. Héctor López

Destaca que “la pandemia transformó el mundo del libro: la distribución, el almacenaje, los costos. Y he observado la revolución digital y la creciente presencia de las mujeres en el mundo editorial. Quise contar esta historia colectiva, a partir de mi historia personal”.

Quien dirigió la primera editorial a los 23 años confiesa que nunca pensó en escribir. “Creí que mi papel en el mundo del libro era ser editora, porque respeto mucho a los escritores. Pero quería hacer un ensayo para mezclar todo lo que he aprendido del mundo del libro. Pensé en analizar los grandes cambios que observé en este siglo XXI, como la masificación del libro electrónico y el surgimiento de la inteligencia artificial”.

La ex presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura) indica que le dio a leer El Aleph digital a las escritoras Elena Poniatowska y Cristina Rivera Garza y al editor Joaquín Díez-Canedo. “Elena me dijo que el libro era bueno, pero que no podía ser un ensayo, sino un testimonio, una memoria de testigo de época.

He tenido el privilegio de conocer a gente fantástica. Estudié el Boom latinoamericano y conocí a los cuatro escritores que elegí: Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y a Julio Cortázar muy brevemente. Deseo compartir este testimonio directo”, asegura.

Sáizar dice que “el testimonio tenía que incluir mi biografía, que es muy particular: nacer en una imprenta, aprender a leer con los tipos móviles. Todo lo hice. No sé cómo clasificar mi libro, es un híbrido, mezcla memoria, biografía y ensayo”, concluye.

Su próximo libro será su tesis doctoral de Cambridge y lo publicará en inglés.