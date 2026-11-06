El ojo de la araña: una mirada insumisa sobre la vejez femenina

El terror a envejecer en una sociedad que pondera la juventud como fuente de felicidad invitó a tres artistas, Mercedes Olea, Rocío Carrillo y Mónica del Águila a participar en el ejercicio escénico El ojo de la araña, un cuento de mujeres viejas, insumisas, que estrena temporada en el Teatro La Capilla el sábado 7 de noviembre.

Tres mujeres que tejen y destejen los hilos de sus vidas. Una anciana que muere, renace y rejuvenece para acompañar a otra a superar el maltrato a reencontrar el gozo y a envejecer con esperanza.

En la mitología griega, Ariadna le da un ovillo de hilo a Teseo para que después de luchar con el Minotauro en el laberinto, pueda salir de él.

Una de las preguntas de esta obra teatral es ¿qué tejen las mujeres para desafiar la pasividad, la decrepitud, la negación del erotismo y la vergüenza?

En esta puesta en escena se cuestiona por qué en la actualidad hay tanto miedo a envejecer. Foto: Cortesía Liliana Galicia

Mercedes Olea, habla al respecto.

“La industria de la belleza, las cirugías estéticas, el bótox, los rellenos y los innumerables tratamientos antiedad nos ofrecen la promesa de detener el tiempo, como si cumplir años fuera una especie de fracaso del que tuviéramos que avergonzarnos.”, asegura.

Y pone el dedo en la llaga, ya que esta exigencia es particularmente cruel con las mujeres. La actriz reflexiona. “Resulta curioso que, mientras la esperanza de vida ha aumentado considerablemente y llegamos a los 60 años en condiciones muy distintas de las generaciones anteriores, nuestra sociedad continúe asociando la vejez con la decrepitud, la inutilidad, la pasividad y la pérdida de la belleza”.

En El ojo de la araña aparecen tres Ariadnas que sostienen el hilo para entrar al laberinto, enfrentar a sus demonios y construir su camino a la vejez. Las mujeres han tejido para abrigar a sus familias y como medio de subsistencia. Las reinas y las diosas tejieron las historias de sus pueblos y las suyas propias.

Mercedes Olea, Rocío Carrillo y Mónica del Águila desarrollan un teatro comprometido con la problemática de las mujeres, la migración, la neurodivergencia y con la necesidad de una ética comunitaria.

El ojo de la araña es una reflexión escénica con música que pone el lente en que nuestra sociedad confunde lo nuevo con lo valioso y lo viejo con lo desechable. Una lógica que quizá puede aplicarse a ciertos objetos de consumo, pero que resulta terrible cuando la trasladamos a los seres humanos.

Las funciones de El ojo de la araña serán del 7 de noviembre al 12 de diciembre. Se presentará los sábados a las 18:00 hrs. en el Teatro La Capilla ubicado en Madrid 13, colonia Del Carmen, Coyoacán. CDMX.