Confirman la muerte de Ryu Murakami a los 74 años; esto se sabe sobre el escritor japonés

Ryu Murakami, uno de los escritores japoneses que llevó a la literatura temas como la violencia, las drogas y los lados más oscuros de la vida urbana, murió a los 74 años. La noticia se dio a conocer este viernes 23 de octubre, aunque su fallecimiento ocurrió seis días antes, el 17 de octubre.

Fue su editorial, Gentosha, la encargada de informar sobre la pérdida mediante un comunicado. En el mensaje, la compañía recordó la trayectoria del autor y destacó su capacidad para publicar historias que conectaron con las generaciones más jóvenes.

Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Ryu Murakami, quien dedicó su carrera a publicar incansablemente trabajos impactantes que conectaron con las generaciones más jóvenes, señaló la editorial.

De acuerdo con el anuncio, el escritor murió en su domicilio. Su funeral se llevó a cabo en privado, por decisión de sus allegados, y no se reveló la causa de muerte. Hasta ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

¿Quién fue Ryu Murakami y cuáles son sus libros más conocidos?

Nacido el 19 de febrero de 1952 en Sasebo, Japón, Ryu Murakami construyó una carrera literaria marcada por historias que no siempre resultaban cómodas para sus lectores. Sus novelas abordaron la violencia, el consumo de drogas, la prostitución y la pérdida de identidad, con personajes que se enfrentan a una sociedad que parece haberlos dejado atrás.

Su debut literario llegó en 1976 con Azul casi transparente, una novela que retrata la vida de un grupo de jóvenes en medio del sexo, las drogas y la desorientación. La obra tuvo una recepción importante en Japón y le valió el Premio Akutagawa, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la literatura japonesa, además del Premio Gunzo para Nuevos Escritores.

Su debut literario llegó en 1976 con Azul casi transparent, Morio Okada

Con el paso de los años publicó otros títulos que ampliaron su reconocimiento dentro y fuera de su país. Entre ellos están Los chicos de las taquillas, Sopa de miso y Piercing, novelas que exploran distintas formas de violencia y las contradicciones de la sociedad contemporánea.

En sus páginas no buscaba suavizar los conflictos ni ofrecer respuestas sencillas. Sus personajes suelen moverse en ambientes hostiles, marcados por la soledad, la desigualdad y relaciones humanas que pueden llegar a extremos inquietantes. Esa forma de escribir lo convirtió en una figura de culto para lectores interesados en una literatura que se atreve a entrar en terrenos incómodos.

Ryu Murakami también llevó sus historias al cine

Además de escritor, Murakami desarrolló una carrera como cineasta y mantuvo una relación cercana con el lenguaje audiovisual. Algunas de sus novelas llegaron a la pantalla, entre ellas Audition, adaptación dirigida por Takashi Miike, y Piercing, que también tuvo una versión cinematográfica.

Su trabajo no se limitó a la ficción. Durante años participó como conductor e entrevistador en el programa japonés Kanburia Kyuden, dedicado a temas empresariales y económicos. También impulsó proyectos editoriales digitales, una muestra de su interés por explorar otras formas de comunicar sus ideas.

Murakami desarrolló una carrera como cineasta y mantuvo una relación cercana con el lenguaje audiovisual Kotaro Honma

Aunque su apellido suele generar confusión, Ryu Murakami no tenía parentesco con Haruki Murakami, otro de los escritores japoneses más conocidos internacionalmente. Ambos desarrollaron estilos y trayectorias distintas.

La muerte de Ryu Murakami marca el final de una carrera que puso sobre la mesa problemas sociales y contradicciones humanas sin intentar hacerlos más amables. Su obra, traducida a distintos idiomas y llevada también al cine, permanece como parte de su legado literario.