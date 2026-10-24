Artistas de Xalapa rescatan un foro cultural con la apertura de un cineclub

XALAPA, Ver.— Colectivos y grupos teatrales de Xalapa se unieron en una acción urgente para impedir el cierre del Estudio de Arte de Emmanuel Cruz y, al mismo tiempo, abrir un nuevo foro cultural: el cineclub Cine Estudio, que iniciará funciones el martes 27 de octubre con la proyección del documental El fin de la escuela (2026), de Carlos Armella.

La articulación de las agrupaciones Creatividad Portable, Hombre Gacela, Tunáhuatl y el Estudio de Arte de Emmanuel Cruz responde a la necesidad de sostener espacios frente al desgaste económico y la falta de políticas públicas que garanticen su continuidad.

La iniciativa surge desde la comunidad artística que decidió no permitir que el Estudio de Arte

—un punto de encuentro para las artes escénicas y visuales— quedara sin actividad.

La respuesta fue inmediata: abrir un espacio, integrarlo a la Red Xalapeña de Cineclubes y sumar el respaldo de Maraña es Cultura A.C., para activar un ciclo inaugural que aborda educación, defensa del agua y migración.

Cuitláhuac Pascual, del colectivo Hombre Gacela, mencionó que Cine-Estudio se plantea como un espacio amplio y cómodo, diseñado para romper encuadres.

Ls proyecciones que se exhibirán en este espacio abordarán temas como educación, defensa del agua y migración. Foto: Especial.

“Decidimos abrir un cineclub porque Xalapa necesita más espacios independientes y porque el cine nacional merece verse”, aseguró. Con la apertura de Cine Estudio, la comunidad artística de Xalapa se suma a la defensa de los espacios independientes que en todo el país sostienen la vida cultural frente a la precariedad y la necesidad de foros."

El nuevo cineclub se integra a una red ciudadana que crece y se organiza para garantizar acceso gratuito al cine nacional, al diálogo y a la reflexión colectiva.

La inauguración será este martes 27 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estudio de Arte de Emmanuel Cruz, con accesos por Lucio 72 y Madero 10. La iniciativa confirma que, aún en medio de la crisis, la cultura se mantiene en pie gracias a quienes la trabajan, la cuidan y la fomentan en el público.