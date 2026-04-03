¡Se queda en casa! Fundación Santander garantiza que la Colección Gelman no dejará México

La Fundación Banco Santander emitió una tarjeta informativa en la que habló sobre el convenio de colaboración que suscribió con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y los coleccionistas privados dueños de la Colección Gelman Santander, y se comprometió a cumplir los acuerdos establecidos y a no contravenir la legislación mexicana.

Esto, ante la creciente preocupación de integrantes de las comunidades culturales del país, quienes han exigido claridad, legalidad y cumplimiento del marco jurídico aplicable en el manejo y protección de dicha colección.

Colección Gelman Santander no saldrá de México: Fundación Santander e INBAL Juan Carlos Talavera

Santander garantiza el cumplimiento de la Ley de Monumentos y el retorno del acervo en 2028

“Fundación Banco Santander, movida por el deseo de difundir internacionalmente la Colección Gelman Santander, cumplirá en todo momento las leyes mexicanas y en concreto la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y su Reglamento, así como la Ley Aduanera en todo lo relativo a la conservación y exhibición de las obras de arte y de los monumentos artísticos de la Colección Gelman Santander, todo ello en coordinación con INBAL”, detalló el documento.

Dicho convenio, insistió, “implica cinco años de colaboración con la actual administración –como ha publicado Excélsior–, plazo que corresponde a un marco institucional de trabajo coordinado, el cual de ninguna manera contravendrá la legislación mexicana en relación con el cuidado y supervisión de las obras incluidas en dicha colección, especialmente de las que cuentan con una protección especial por tener declaratoria de monumento artístico, previendo su próximo retorno a México en 2028”.

Colección Gelman Santander no saldrá de México: Fundación Santander e INBAL Cuartoscuro

Además, aseguró que “es un honor y una gran satisfacción para Fundación Banco Santander presentar con gran éxito la colección en el Museo de Arte Moderno de México (MAM) antes de poder mostrarla en Santander este próximo otoño. Esperamos que posteriormente el público de otras latitudes pueda conocer también estas obras de uno de los periodos más importantes del arte moderno mexicano.

“Reiteramos que ningún acuerdo suscrito prevé el cambio de propietario, ni el traslado definitivo de la colección a ningún punto fuera de México, como ha sido explicitado en diversas ocasiones por las autoridades mexicanas, los coleccionistas y Fundación Banco Santander”, concluyó.